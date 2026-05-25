Medellín: El alcalde invita a concejales y ediles a salir a los barrios a pocas semanas de las elecciones presidenciales

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió a las elecciones presidenciales y invitó a la ciudadanía a salir a votar masivamente "con transparencia". Además, advirtió que aquellos que digan que perderán las elecciones incendiarían a Colombia y garantizó la presencia de autoridad en Medellín si alguien no reconoce los resultados de las elecciones y desea causar destrucción y violencia.

El alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez, se refirió a las elecciones presidenciales y invitó a la ciudadanía a salir a votar masivamente "con transparencia", advirtiendo que aquellos que digan que perderán las elecciones incendiarían a Colombia.

Además, garantizó la presencia de autoridad en Medellín si alguien no reconoce los resultados de las elecciones y desea causar destrucción y violencia. Durante su intervención en la clausura del Concejo de Medellín, Gutiérrez invitó a concejales y ediles a salir a los barrios para hablar con la gente y garantizar la participación responsable y libre en las elecciones





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