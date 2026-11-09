Medellín: El peligro oculto de sus quebradas cubiertas y el riesgo de hundimientos

Descubre por qué las quebradas ocultas bajo Medellín representan un riesgo inminente de hundimientos y colapsos, como ocurrió con La Presidenta en marzo de 2026.

La infraestructura urbana de Medellín enfrenta un desafío silencioso pero crítico: la red de quebradas cubiertas que transcurre bajo sus calles y edificios. Durante el siglo veinte, la ciudad priorizó el crecimiento sobre la conservación de sus cauces naturales, enterrando cursos de agua para construir vías y negocios. Este fenómeno histórico ha dejado un legado de vulnerabilidad estructural que los expertos advierten como una amenaza permanente para la seguridad ciudadana.

Riesgos estructurales y colapso vial en El Poblado

La ciudad cuenta con un total de cuatro mil veintiete quebradas documentadas, aunque la cifra exacta de aquellas que fueron cubiertas durante la expansión urbana del siglo veinte sigue siendo imprecisa y no existe un inventario público completo que permita rastrear su trazado con facilidad. La gravedad de esta situación se materializó de forma violenta el martes diecisiete de marzo de dos mil veintiséis, cuando unas intensas lluvias afectaron directamente la Avenida El Poblado. La fuerza del aguacero provocó que la quebrada La Presidenta, que discurre bajo esta importante vía arterial, se desbordara y socavara el pavimento, creando un boquete de dimensiones considerables que atrapó parcialmente un bus de transporte público. Afortunadamente, el incidente no registró víctimas mortales ni heridos graves, pero obligó al cierre total de la avenida en ambos sentidos, específicamente entre la calle diez y el sector de la Clínica Medellín, evidenciando la fragilidad del suelo en zonas de alto tráfico.

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Historia de ocultamiento de cursos hídricos urbanos

El proceso de cubrir las quebradas no fue un plan hidráulico moderno, sino una respuesta improvisada a problemas sanitarios y de expansión urbana que comenzó hace más de un siglo. Según datos de la Alcaldía de Medellín, la ciudad alberga cincuenta y seis afluentes principales y cuatro mil ciento sesenta y uno secundarios, los cuales suman una extensión total de mil ochocientos ochenta y ocho kilómetros. Muchas de estas corrientes permanecen a cielo abierto, otras están canalizadas, pero un número significativo permanece cubierto con losas de concreto bajo avenidas, parqueaderos y edificaciones. El ejemplo más emblemático es la quebrada Santa Elena, que ha servido históricamente como fuente de agua potable para parte de la población, pero también ha recibido la mayor carga de aguas residuales generadas por la ciudad. Debido a los malos olores emanados de los químicos industriales de las fábricas textiles y las aguas negras domiciliarias, las autoridades decidieron en mil novecientos treinta y tres tapar este cuerpo de agua, una decisión respaldada por escritores contemporáneos como Néstor Armando Alzate, quien describió el acuerdo entre ricos y pobres para cerrar esa cloaca en nombre del progreso.

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Opinión de expertos sobre la vulnerabilidad hídrica

Ing. Alvaro Wills, especialista en aprovechamiento de recursos hidráulicos, califica el proceso de tapamiento de estas corrientes como artesanal y carente de una ingeniería estructural adecuada para los caudales actuales. Wills señala que el peligro radica en que las estructuras de contención pueden no soportar el volumen de agua durante eventos extremos, lo que lleva a roturas o represamientos. Esta amenaza se ve exacerbada por el cambio climático, el cual incrementa la probabilidad de caudales máximos superiores a los previstos durante el diseño original de las cubiertas. Julián David Rojo Hernández, docente de la Universidad Nacional, añade que existe un componente adicional de vulnerabilidad: la infraestructura y las comunidades construidas sobre los cauces y sus riberas hídricas, lo que multiplica el riesgo de colapso durante lluvias intensas.

Consecuencias y falta de inventario oficial actual

La principal dificultad técnica para gestionar este riesgo es la invisibilidad de estas corrientes y la falta de datos actualizados sobre el estado de sus estructuras de contención. Los expertos advierten que el agua puede filtrarse a través de grietas no visibles, generando socavones repentinos que ponen en peligro la integridad de las calles y los edificios. Además, la constante impermeabilización del suelo con cemento y asfalto aumenta el caudal que estas antiguas tuberías a cielo abierto deben manejar, sin que se haya verificado si mantienen la capacidad hidráulica necesaria para hacerlo. Entre los cauces identificados como críticos se encuentran la Santa Elena, por atravesar gran parte de la ciudad; la quebrada La Presidenta, por el colapso reciente sufrido; y la quebrada La Hueso, ubicada cerca del Estadio Atanasio Girardot en el sector del Estadio. El ingeniero Rojo también menciona la existencia de numerosas quebradas en las laderas con problemas estructurales graves, pero advierte que existe una falta de información sobre residuos y otros factores que complican el diagnóstico.