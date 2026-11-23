Alcalde Fico Gutiérrez confirma nivel rojo en quebrada La Iguaná por lluvias en occidente. Bomberos realizan patrullajes preventivos en San Javier y San Cristóbal.

La ciudad de Medellín ha elevado la alerta sanitaria y de seguridad pública debido a las intensas precipitaciones pluviales que azotan la zona occidental del municipio. El alcalde de la capital antioqueña, Fico Gutiérrez, informó oficialmente que la quebrada La Iguaná se encuentra actualmente en nivel rojo, lo que representa un estado de máxima atención por el riesgo de desbordamiento y deslizamientos.

Ubicación exacta de la emergencia pluvial

Esta situación crítica se originó este domingo 22 de noviembre en la noche, momento en el cual se registraron las mayores cantidades de lluvia en el occidente de la ciudad. Las autoridades han identificado que las zonas más afectadas por esta intensa actividad atmosférica son específicamente la parte alta del barrio San Javier y el corregimiento de San Cristóbal, donde la acumulación de agua ha sido especialmente preocupante.

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Acciones preventivas de las autoridades

Ante este escenario de riesgo inminente, los Bomberos de Medellín han desplegado un operativo de seguridad para realizar recorridos preventivos constantes. Estos equipos de emergencia patrullan activamente la cuenca de la quebrada La Iguaná, además de otros sectores vulnerables en el occidente de la ciudad, con el objetivo de monitorear el comportamiento del agua y rescatar a cualquier persona en peligro.

Recomendaciones oficiales a la ciudadanía

Fico Gutiérrez ha solicitado expresamente a los habitantes de la ciudad que suspendan de inmediato cualquier tipo de actividad al aire libre mientras persistan las lluvias. "Por favor, eviten las actividades al aire libre mientras pasan las lluvias", señaló el mandatario, enfatizando la necesidad de que la población mantenga una conducta cautelosa y se refugie en lugares seguros hasta que las condiciones climáticas mejoren significativamente.

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Riesgo en cuencas y zonas altas

La declaración de nivel rojo en La Iguaná implica que las autoridades consideran que existe una amenaza directa para la integridad física de los residentes en las riveras del curso de agua. La situación exige una vigilancia extrema por parte de la población, especialmente en las veredas y barrios ubicados en las laderas de las montañas que rodean estas cuencas hidrográficas del occidente de Medellín.

Situación actual y próximos pasos

Las autoridades continúan monitoreando la situación en tiempo real desde la alcaldía y la secretaría de gestión del riesgo. Se espera que las medidas de restricción y las patrullas de los Bomberos de Medellín se mantengan activas hasta que el nivel de las aguas en la quebrada La Iguaná disminuya por debajo del umbral de alarma, garantizando la protección de los sectores de San Javier y San Cristóbal.