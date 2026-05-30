Medellín en alerta: Dos cuerpos de mujeres encontrados en el río en menos de 12 horas

Las autoridades de Medellín han recuperado los cuerpos sin vida de dos mujeres en el río que atraviesa la ciudad en un lapso inferior a 12 horas. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos del río y han causado preocupación entre las autoridades locales. La identidad de las víctimas sigue siendo desconocida.

En las últimas 12 horas, las autoridades de Medellín han sido alertadas sobre dos trágicos hallazgos en el río que atraviesa la ciudad. Los cuerpos sin vida de dos mujeres han sido recuperados en diferentes puntos del río , lo que ha causado preocupación entre las autoridades locales.

El primer cuerpo fue encontrado en la tarde del jueves 28 de mayo, mientras que el segundo fue descubierto en la madrugada del viernes 29 de mayo. Ambos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal para establecer las causas exactas de la muerte y para identificar a las víctimas. Hasta el momento, la identidad de las dos mujeres sigue siendo desconocida





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