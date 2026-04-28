Medellín enfrenta fuertes lluvias y tormentas eléctricas con alerta naranja en quebrada La Guayabala

Intensas precipitaciones y descargas eléctricas afectan a Medellín y el Valle de Aburrá, con un aumento del nivel de agua en la quebrada La Guayabala. Las autoridades piden precaución y corresponsabilidad a la ciudadanía.

Durante la tarde de este lunes 27 de abril, la ciudad de Medellín ha experimentado condiciones climáticas adversas, con intensos aguaceros y tormentas eléctricas que han generado preocupación entre los habitantes y las autoridades locales.

Según los últimos reportes del Sistema Integrado de Alertas Tempranas (Siata), en la última hora se han registrado un total de 73 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, distribuidas de la siguiente manera: 60 en Medellín, 11 en Bello, 1 en Barbosa y otra en Envigado. Estas cifras reflejan la intensidad de los fenómenos atmosféricos que están afectando a la región, especialmente en las zonas urbanas más densamente pobladas.

Además de las descargas eléctricas, se ha reportado un aumento significativo en el nivel de agua de la quebrada La Guayabala, ubicada en el barrio Diego Echavarría, donde el riesgo ha sido clasificado como naranja debido a la posible amenaza de inundaciones. Las lluvias más intensas se han concentrado en Medellín y Bello, mientras que en municipios como Girardota, Copacabana y Envigado las precipitaciones han sido de menor intensidad.

A pesar de las condiciones adversas, las autoridades han informado que, hasta el momento, no se han registrado emergencias que requieran la intervención de los equipos de socorro a través de la línea 123. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha hecho un llamado a la ciudadanía a través de su cuenta oficial en la red social X, solicitando corresponsabilidad en la gestión del riesgo y el cumplimiento de las recomendaciones oficiales para garantizar la seguridad de todos.

En este sentido, se espera que las lluvias continúen por al menos una hora más, por lo que se recomienda a los habitantes tomar precauciones adicionales, como evitar zonas de riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Por otro lado, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha informado sobre los avances en las obras de mitigación en 14 puntos críticos del río Medellín, como parte de las estrategias para prevenir tragedias relacionadas con las lluvias en la región





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