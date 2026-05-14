Medellín entrega 190 becas de inglés a ciudadanos por su constancia en clubes de conversación

La Alcaldía de Medellín entregó 190 becas de inglés a ciudadanos que se destacaron por su constancia en los clubes de conversación de las bibliotecas públicas, enmarcada en la estrategia ‘Medellínglish’.

Entregan 190 becas de inglés a través de Medellín glish. Alianza con Eafit y Open English beneficia a ciudadanos de todas las edades. Alcaldía de Medellín entregó 190 becas de inglés a ciudadanos que se destacaron por su constancia en los clubes de conversación de las bibliotecas públicas .

Esta iniciativa, enmarcada en la estrategia “Medellínglish”, busca que el aprendizaje de una segunda lengua deje de ser un privilegio de pocos para convertirse en una herramienta de movilidad social y desarrollo para todos los habitantes del Distrito, sin importar su edad o condición económica





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