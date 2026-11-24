Medellín ocupa el lugar 11 en movilidad global con 153 horas perdidas anuales y congestión del 66,9%. Datos oficiales revelan impacto en tiempo y velocidad.

Medellín se ha consolidado como la undécima ciudad más lenta del mundo en materia de movilidad vehicular, según el último informe de congestión de tráfico publicado por la empresa de geolocalización neerlandesa TomTom. Este diagnóstico coloca a la capital antioqueña en un escenario crítico donde los conductores pierden más de seis días completos del año desplazándose por las vías urbanas.

Medellín pierde 153 horas anuales por tráfico

La medición abarcó 492 ciudades capitales distribuidas en los cinco continentes y reveló que el nivel de congestión en Medellín alcanza el 66,9 por ciento del tiempo total de viaje. Esto significa que los conductores invierten dos tercios de su tiempo real desplazándose, comparado con el tiempo necesario si las vías operaran sin interrupciones. La pérdida total asciende a aproximadamente 153 horas al año, lo que equivale a 6,4 días de vida dedicados exclusivamente al estancamiento vehicular.

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Velocidades críticas superan récord de Usain Bolt

Para contextualizar la magnitud del estancamiento, el estudio indica que un conductor tarda más de 15 minutos en recorrer solo 5,2 kilómetros, una distancia que a una velocidad sostenida de 60 kilómetros por hora se cubre en cinco minutos. La velocidad promedio en las principales vías es de 20,7 kilómetros por hora. Un dato impactante es que el atleta jamaiquino Usain Bolt alcanzó casi el doble de esa velocidad al establecer el récord mundial de los 100 metros planos en el Campeonato de Atletismo de 2009 en Berlín, Alemania.

Horas pico elevan congestión hasta 139,2 por ciento

La situación empeora drásticamente durante las franjas horarias críticas. En la mañana, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., el promedio de velocidad baja a 19,1 kilómetros por hora y la congestión alcanza el 80,7 por ciento. En la tarde, entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m., la velocidad promedio cae hasta los 13,9 kilómetros por hora, equivalente a la velocidad de una persona caminando o corriendo suavemente, con una congestión del 139,2 por ciento. Entre las 5:00 p.m. y las 6:00 p.m., de martes a jueves, la congestión supera el 140 por ciento, momento en el cual recorrer 10 kilómetros toma 45 minutos.

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Comparativa global liderada por Ciudad de México

A nivel internacional, la ciudad con mayores problemas de movilidad es Ciudad de México, con una congestión promedio del 75,9 por ciento y una pérdida de 184 horas anuales (7,6 días). Bangalore, India, ocupa el segundo lugar con 168 horas perdidas y una velocidad de 16,6 kilómetros por hora. El podio lo cierra Dublín, Irlanda, con una pérdida de 191 horas al año y una velocidad de 22,5 kilómetros por hora.

Ranking nacional domina Bogotá y Cali

Dentro de Colombia, Bogotá lidera la clasificación con el séptimo puesto global, registrando un 69,6 por ciento de congestión, una velocidad de 18,9 kilómetros por hora y una pérdida de 153 horas al año. Cali se sitúa como la tercera ciudad con mayores problemas, con un 66,9 por ciento de congestión y 138 horas perdidas (5,75 días). El listado nacional cierran Barranquilla con 162 horas perdidas y Cartagena con 132 horas, aunque ambas mantienen niveles de congestión inferiores al 63 por ciento.

Crecimiento vehicular presiona infraestructura local

Las causas estructurales de esta situación se vinculan con el incremento del parque automotor, que ha aumentado en 1,8 millones de vehículos en los últimos 20 años según el Área Metropolitana de Medellín. Actualmente, circulan 2.289 vehículos por las vías de la capital y su área metropolitana. Además, en la capital antioqueña, los fines de semana presentan horarios críticos entre las 12:00 p.m. y las 2:00 p.m. con congestiones superiores al 100 por ciento, superando los rangos matutinos ordinarios que rondan el 50 al 80 por ciento de afectación.