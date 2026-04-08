Medellín: Eucaristía en homenaje a desaparecidos y reafirmación del compromiso institucional

Familiares, amigos y autoridades se unieron en la Catedral Metropolitana para conmemorar los cuatro años de la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez y recordar a otras víctimas de desaparición en Medellín. La administración distrital reafirma su compromiso con las familias.

Minuto30.com - Bajo las solemnes bóvedas de la Catedral Metropolitana, se reunieron familiares, amigos y autoridades en una eucaristía impregnada de esperanza y fortaleza. El objetivo central fue la conmemoración de los cuatro años transcurridos desde la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, un caso que ha conmocionado a la opinión pública antioqueña desde 2022.

La ceremonia se convirtió en un espacio de duelo compartido, donde también estuvieron presentes los familiares de Juan Ángel Franco Rojas, Daniel Fernando Higuita Borja y otras víctimas, representando así la herida abierta que persiste en la ciudad a causa de la desaparición forzada. El ambiente, marcado por la tristeza y la solidaridad, sirvió como un recordatorio constante de la necesidad de encontrar respuestas y hacer justicia. La presencia de las autoridades, así como la asistencia de un nutrido grupo de personas cercanas a las víctimas, evidenció el compromiso de la comunidad en mantener viva la memoria de quienes han sido arrebatados de sus familias.\El Secretario de la Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia, reiteró el firme compromiso de la administración distrital en brindar apoyo continuo a estas familias que, año tras año, persisten en la búsqueda incansable de sus seres queridos. 'Seguimos absolutamente comprometidos como Alcaldía con todas las víctimas de las violencias que lamentablemente se presentan en el territorio. Los Derechos Humanos y la Paz Ciudadana son derechos fundamentales para todos y todas', declaró el funcionario después de la conmovedora ceremonia. Sus palabras resonaron en la catedral, reforzando la promesa de no abandonar la lucha por la verdad y la justicia. El apoyo institucional se manifestó a través de diferentes acciones, incluyendo el acompañamiento psicosocial, la asesoría legal y la gestión de recursos para avanzar en las investigaciones. La administración distrital ha destinado esfuerzos significativos para garantizar que las familias se sientan respaldadas y no se sientan solas en su dolor. La colaboración entre las autoridades, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad en general es esencial para lograr avances significativos en la búsqueda de los desaparecidos y en la reparación integral de las víctimas.\Para las familias Peláez, Franco e Higuita, la celebración de estos actos simbólicos adquiere una importancia crucial, ya que evita que el paso del tiempo diluya la urgencia de sus casos y el clamor por la verdad. Andrés Camilo Peláez fue reportado como desaparecido el 3 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Las familias de Juan Ángel Franco y Daniel Higuita, unieron sus voces al clamor colectivo, demandando celeridad en las investigaciones y un apoyo estatal constante y efectivo. La ceremonia sirvió como un espacio para reafirmar la necesidad de que las autoridades intensifiquen sus esfuerzos en la búsqueda y en la identificación de los responsables. Los familiares expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido, pero también manifestaron su frustración por la lentitud de los procesos y la falta de avances concretos. La esperanza, sin embargo, no se desvanece, y la comunidad se mantiene unida en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas





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