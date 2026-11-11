Medellín FC busca reactivar su afición antes del duelo decisivo contra Águilas Doradas

ElDIM fortalece lazos con hinchas en sede de Itagüí para el partido del sábado contra Águilas Doradas. El equipo busca retornar a cuadrangulares del Clausura 2026 con apoyo total de la gente.

El Deportivo Independiente Medellín ( DIM) tiene definido un objetivo claro en su planificación deportiva: alcanzar la clasificación a los cuadrangulares del Clausura 2026. Para lograr este propósito institucional, la directiva no solo se basa en la exigencia táctica de los entrenamientos semanales, sino que también prioriza la reconexión emocional con la base de su hinchada dentro de las instalaciones del club. Esta estrategia busca replicar la energía positiva que históricamente ha acompañado al equipo en sus momentos de mayor relevancia competitiva.

La iniciativa pasaporte poderoso y el encuentro en Itagüí

El miércoles, en la sede ubicada en el barrio Pilsen de la ciudad de Itagüí, el cuerpo técnico dirigido por el estratega Amaranto Perea abrió sus puertas para recibir a un grupo selecto de aficionados. Este encuentro formaba parte de la preparación previa al duelo programado contra Águilas Doradas, correspondiente a la última fecha de la fase Todos Contra Todos. La asistencia de los seguidores se logró mediante la inscripción en el programa Pasaporte Poderoso, una iniciativa institucional diseñada específicamente para fidelizar a la base de la hinchada y fortalecer el vínculo entre el club y sus simpatizantes.

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La energía de la afición en el Valle de Aburrá

A pesar de las altas temperaturas y el sol intenso que caracterizaron la mañana en el sector sur del Valle de Aburrá, los aficionados mostraron un entusiasmo notable al disfrutar de la oportunidad exclusiva de acercarse al plantel. La entrada de padres de familia con sus hijos tomados de la mano ilustra la atmósfera de cercanía generada en la sede. Los asistentes contaron con una pequeña gradería de color azul y rojo, instalada recientemente por el DIM cerca de una de las dos canchas de césped natural que posee el club. Esta infraestructura permite una mejor experiencia visual y refuerza la identidad institucional del club.

Detalles del entrenamiento y estado físico de las figuras

Los aficionados pudieron observar el ímpetu con el que los futbolistas luchan por consolidar su puesto en la titularidad del cuadro rojo antes de que la sesión formal comenzara. Juanfer Quintero, reconocido como una figura clave del elenco antioqueño, trabajó con sesiones diferenciadas y fue uno de los primeros en finalizar su rutina, retirándose hacia las 11 de la mañana para dirigirse al camerino y posteriormente al restaurante del segundo piso de la sede. Por su parte, Agustín Martegani, quien recientemente fue diagnosticado con una sobrecarga muscular durante el partido contra Alianza Valledupar, mantuvo su presencia activa con el grupo principal en la cancha.

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El compromiso de los líderes y la mira al Cincuentenario

En el grupo de trabajo se destacó la participación de Jéison Medina, atacante que se ha convertido en un elemento importante para el DIM gracias a sus actuaciones recientes en el campo de juego. La sesión concluyó al mediodía con la salida de Didier Moreno, volante central y uno de los capitanes designados del plantel, quien se encargó de ayudar a retirar los implementos utilizados durante la práctica antes de almorzar con sus compañeros. Esta jornada busca consolidar un buen ambiente interno mientras el equipo se prepara para el desafío del sábado en el estadio El Cincuentenario.

La meta de retorno a los cuadrangulares del Clausura 2026

En el seno de El Poderoso, existe un consenso sobre la necesidad de volver a la instancia de cuadrangulares tras un año de ausencia en esta fase. La última vez que el club alcanzó este objetivo fue durante el Clausura del 2025, por lo que el equipo siente la presión y la motivación de recuperar ese estatus competitivo. La interacción del miércoles en Itagüí se percibe como un paso fundamental para cargar la moral del plantel de cara al partido decisivo contra Águilas Doradas, buscando sumar tres puntos vitales para la clasificación.