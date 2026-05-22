Medellín impulsa plan para frenar inundaciones y proteger quebradas

La ciudad de Medellín está implementando un plan ambicioso para mitigar los riesgos de inundaciones y proteger sus quebradas. Con una inversión de más de $663 millones de pesos, la ciudad está trabajando en 26 frentes de obra para recuperar la funcionalidad de las quebradas y prevenir tragedias.

Medellín está implementando un plan ambicioso para mitigar los riesgos de inundaciones y proteger sus quebradas. Con una inversión de más de $663 millones de pesos, la ciudad está trabajando en 26 frentes de obra para recuperar la funcionalidad de las quebradas y prevenir tragedias.

El plan, denominado ‘Mi Río, Mis Quebradas’, busca proteger la infraestructura urbana y el eje principal del río Medellín-Aburrá, desde Caldas hasta la ciudad. La Alcaldía de Medellín ha reportado un progreso físico contundente en las obras, con la quebrada La Honda en un 92% de ejecución, La Cabuyala con el 95%, El Pelón con el 84%, La Aguadita con el 83%, Altavista con el 75% y La Malpaso con el 50%.

Además, se están realizando estudios de suelo y diseños hidráulicos en cuencas complejas como La Presidenta y La Aguacatala, con el objetivo de ampliar su capacidad de drenaje. El plan también incluye soluciones basadas en la naturaleza y campañas de educación ambiental para que los ciudadanos se apropien del cuidado de los hídricos. La alcaldía busca anticiparse a los desastres naturales y asegurar la seguridad de la ciudad





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