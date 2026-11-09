Medellín inaugura dos santuarios para abejas nativas en cerros tutelares

La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín instaló santuarios en La Asomadera y El Volador para proteger abejas sin aguijón y fomentar la polinización urbana.

La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín confirmó la habilitación de dos nuevos santuarios específicos para la protección de las abejas nativas en el territorio urbano. Estos espacios han sido creados con el propósito explícito de conservar la biodiversidad insectil y garantizar la presencia continua de estos polinizadores esenciales dentro de la ciudad. La entidad distrital detalló que la instalación física de estas áreas de refugio se llevó a cabo en dos de los cerros tutelares más emblemáticos de la metrópoli: La Asomadera y El Volador.

Traslado estratégico de cinco nidos

Elizabeth Coral, quien ejerce como secretaria (e) de Medio Ambiente, explicó que esta iniciativa responde a la necesidad de proporcionar condiciones adecuadas para la supervivencia de colonias que anteriormente se encontraban en ubicaciones vulnerables. Durante el proceso de reubicación, el equipo técnico trasladó un total de cinco nidos hacia las nuevas instalaciones. De este contingente, cuatro colonias fueron instaladas en el santuario ubicado en el cerro La Asomadera, mientras que un nido fue trasladado al espacio habilitado en El Volador.

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Especies Scaptotrigona y Nannotrigona

Los insectos que habitarán estos nuevos refugios pertenecen a grupos específicos de abejas nativas sin aguijón, destacando los ejemplares de las familias Scaptotrigona y Nannotrigona. Además de estas especies, los santuarios están diseñados para recibir otras variedades de polinizadores no peligrosos, como la reconocida abeja angelita. Estos animales cumplen una función biológica ineludible en la reproducción de la flora local, asegurando el equilibrio de los ecosistemas urbanos y rurales. A diferencia de sus parientes con aguijón, estos polinizadores no representan ningún riesgo de picadura para la ciudadanía ni para los trabajadores de mantenimiento.

Seguimiento y jardines funcionales

La Administración Distrital asumió la responsabilidad de realizar un seguimiento riguroso a las colonias reubicadas para verificar su adaptación fisiológica y social al nuevo entorno. Para garantizar su bienestar, las abejas permanecerán resguardadas dentro de cajas especiales diseñadas para simular sus condiciones naturales. Paralelamente, se están ejecutando trabajos de adecuación de jardines funcionales en las inmediaciones de los santuarios. Estas áreas verdes se plantarán con especies botánicas específicas que proporcionarán el néctar y el polen necesarios para la alimentación constante de las colonias.

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Educación y gestión de conflictos

El proyecto trasciende la mera conservación biológica y se plantea como una herramienta pedagógica para acercar a la ciudadanía al conocimiento de la naturaleza. Los dos espacios servirán como sedes para la realización de charlas, talleres y actividades educativas que expliquen la importancia de la polinización. Esta iniciativa se suma a un conjunto más amplio de acciones que aborda situaciones conflictivas; durante lo corrido del año 2026, el Distrito ha atendido 260 casos relacionados con abejas y avispas, priorizando el rescate seguro y la convivencia pacífica.

Articulación institucional metropolitana

La ejecución de esta estrategia de conservación cuenta con la participación directa de múltiples entidades públicas. Además de la Secretaría de Medio Ambiente, participan en el proyecto el Área Metropolitana, la Empresa de Energía de Medellín (EPM) y el Dagrd. Elizabeth Coral destacó que esta articulación institucional demuestra la capacidad del sector público para proteger a las abejas nativas y cuidar los ecosistemas simultáneamente. El objetivo final es mantener el equilibrio ambiental mientras se fortalece la conciencia ecológica de los residentes de la región.