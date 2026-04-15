Medellín Inaugurará su Metrocable Más Extenso para Transformar la Movilidad Urbana

El séptimo Metrocable de Medellín será el más largo de la ciudad, con cinco kilómetros y seis estaciones, buscando mejorar la integración territorial y reducir drásticamente los tiempos de desplazamiento. La inversión asciende a 1.3 billones de pesos.

Medellín se prepara para dar un salto cualitativo en su infraestructura de transporte público con la construcción de su séptimo Metrocable. Este ambicioso proyecto, que se extenderá a lo largo de aproximadamente cinco kilómetros y contará con seis estaciones, tiene como objetivo principal fortalecer la integración territorial y catapultar la movilidad sostenible dentro de la región.

La nueva línea promete transformar radicalmente la vida de los ciudadanos, especialmente para aquellos que residen en San Antonio de Prado, quienes verán sus tiempos de desplazamiento reducidos de manera drástica. Actualmente, los trayectos que insumen entre 45 y 60 minutos se proyecta que se realicen en tan solo unos 20 minutos, conectando de forma eficiente el parque de San Antonio de Prado con la estación La Estrella.

Esta mejora sustancial en la conectividad no solo aliviará la congestión en otras rutas, sino que también fomentará un acceso más equitativo a oportunidades laborales, educativas y de ocio para una porción significativa de la población.

La ingeniería detrás de esta nueva línea aérea es igualmente impresionante, diseñada para manejar un flujo considerable de pasajeros. Según las proyecciones de la empresa operadora, el sistema tendrá la capacidad de movilizar hasta 2.700 personas por hora en cada sentido. Esto se traduce en un estimado de 30.000 usuarios diarios que podrán beneficiarse de esta nueva arteria de transporte. En total, se prevé que más de 210.000 personas se verán directamente impactadas y beneficiadas por esta innovadora conexión aérea.

La línea funcionará como una crucial tercera vía de acceso para San Antonio de Prado, un área que hasta ahora ha enfrentado desafíos significativos en términos de conectividad. La empresa Metro de Medellín, reconocida por su compromiso con la calidad del servicio, ha logrado recientemente su mejor calificación en tres años, lo que demuestra la confianza y satisfacción de sus usuarios. Este nuevo proyecto se suma a la exitosa trayectoria de la compañía, reafirmando su papel como un motor de desarrollo social y económico para la ciudad.

El proceso de planificación y diseño del Metrocable ha sido exhaustivo, abarcando la evaluación de múltiples aspectos para garantizar su viabilidad integral y la selección de la solución técnica más adecuada. Se han considerado detenidamente factores como el número óptimo de cabinas, la ubicación estratégica de las pilonas, y las necesidades prediales que implica la construcción de las estaciones y la infraestructura asociada.

La inversión estimada para este proyecto monumental asciende a 1.3 billones de pesos, una suma considerable que se espera sea aportada íntegramente por la Alcaldía de Medellín. Este compromiso financiero subraya la prioridad que la administración municipal otorga a la mejora de la movilidad y la calidad de vida de sus habitantes.

Una vez que se dé la orden de inicio oficial, se pondrá en marcha un cronograma previsto que guiará la ejecución de esta obra emblemática, marcando el comienzo de una nueva era en el transporte aéreo urbano de Medellín. La construcción de este Metrocable representa no solo una inversión en infraestructura, sino una inversión en el futuro de la ciudad, buscando consolidar a Medellín como un referente de movilidad sostenible e integrada en Latinoamérica.





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