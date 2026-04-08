Medellín inicia construcción de paso a desnivel en El Tesoro para mejorar la movilidad

Con una inversión de más de 23.000 millones de pesos, la Alcaldía de Medellín comienza la construcción de un paso a desnivel en la loma El Tesoro con la vía Linares, parte del Proyecto de Valorización de El Poblado. La obra busca mejorar la movilidad y seguridad vial en un punto crítico, con cierres viales y rutas alternas definidas.

Con una inversión superior a los 23.000 millones de pesos, la Alcaldía de Medellín , a través del Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed), ha dado inicio a la construcción de un paso a desnivel en la loma El Tesoro con la vía Linares. Esta iniciativa, parte integral del Proyecto de Valorización de El Poblado , busca desatascar la movilidad en uno de los puntos más críticos y congestionados de esta importante zona de la ciudad.

La obra, financiada en gran medida por la contribución por valorización de propietarios y residentes del sector, promete una transformación significativa en la fluidez del tráfico y la seguridad vial, respondiendo a una sentida necesidad de la comunidad y a los problemas persistentes de congestión y accidentes.\El proyecto, que representa la culminación de un conjunto de obras de valorización, incluye la construcción de un puente vehicular, la adecuación de 674 metros de vía, la creación de 479 metros cuadrados de espacio público y la implementación de 1.151 metros cuadrados de zonas verdes. El objetivo primordial es optimizar el flujo vehicular y peatonal, buscando una experiencia más segura y eficiente para todos los usuarios. La administración municipal enfatiza que esta intervención pretende resolver los habituales represamientos que se presentan en esta zona, donde a pesar de la señalización existente, los accidentes son frecuentes. Angélica María Arias Loza, directora del Fondo de Valorización de Medellín, destacó la importancia del pago oportuno de la contribución por valorización por parte de los ciudadanos, lo cual ha hecho posible la ejecución de esta y otras obras que mejoran la calidad de vida en la ciudad, consolidando así el compromiso de la administración con el bienestar de la comunidad.\La Secretaría de Movilidad, en coordinación con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), ha anunciado cierres viales de 24 horas en la calle 3, entre la carrera 46 y la calle 4, a partir del próximo lunes 13 de abril y hasta el 6 de julio del presente año, debido a las obras del paso a desnivel. Se han establecido rutas alternas, como la carrera 29, la calle 4 Sur y la carrera 25, para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante este período. Agentes de tránsito estarán presentes en la zona para asegurar la seguridad y la correcta circulación de todos los actores viales. Se estima que la entrega de la obra se concretará en el segundo semestre de 2027, marcando un hito en la mejora de la infraestructura vial y la calidad de vida en El Poblado





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Medellín Movilidad Paso A Desnivel El Poblado Construcción

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ataque con dron cargado con explosivos deja dos personas heridas en zona rural de El TarraBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Barranquilla, hub logístico del Caribe que conecta el desarrollo con un turismo con propósitoGracias a su ubicación estratégica, su conectividad y una infraestructura que sigue fortaleciéndose para impulsar el comercio exterior, atraer inversión extranjera y generar oportunidades, la ciudad se consolida como plataforma de distribución de la región.

Read more »

Karol G sorprendió con sensuales fotos para Playboy y confirmó ruptura con FeidKarol G se sinceró en Playboy sobre su ruptura con Feid y contó cómo superó el desamor para recuperar su empoderamiento.

Read more »

“Sería el candidato con más votos”: Trump bromea con postularse a la presidencia de VenezuelaDOLAR

Read more »

Addi obtiene licencia como compañía de financiamiento y se prepara para lanzar productos de ahorroCon esta autorización, la compañía ampliará su portafolio con productos bancarios dirigidos a su ecosistema.

Read more »

Lewis Hamilton confirmó con un video su relación con Kim KardashianLewis Hamilton confirmó su relación con Kim Kardashian en un video en su cuenta de Instagram. No es la primera vez que la famosa sale con un deportista.

Read more »