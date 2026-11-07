Medellín Inmoviliza Corvette y Lamborghini por Piques Ilegales a Alta Velocidad

La Secretaría de Movilidad de Medellín inmovilizó un Chevrolet Corvette Stingray C8 y un Lamborghini Temerario tras detectar piques ilegales. El operativo dejó tres heridos y multas por exceso de velocidad en el Túnel de Oriente.

La Secretaría de Movilidad de Medellín intensificó su vigilancia contra los piques ilegales en las últimas semanas, resultando en la identificación y sanción de vehículos de alta gama. La autoridad reportó que entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre se detectaron cuatro vehículos implicados en recorridos a velocidades peligrosas y maniobras riesgosas. Este operativo reciente subraya el compromiso institucional para desarticular estas prácticas que amenazan la seguridad vial en la capital antioqueña.

Accidente del Corvette y Consecuencias

El Chevrolet Corvette Stingray C8 fue inmovilizado después de que su conductor perdiera el control y chocara por detrás con un Volkswagen Gol. El incidente ocurrió cuando el conductor intentaba evadir un puesto de control policial mientras circulaba a exceso de velocidad, sin lograr frenar a tiempo. Este choque violento dejó tres personas lesionadas, incluyendo al conductor del deportivo y a los dos ocupantes del vehículo menor, quienes requieren atención médica.

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Las autoridades encontraron que el conductor del Corvette presentaba la licencia de conducción vencida y acumulaba ocho multas de tránsito pendientes. Estas infracciones previas incluyeron conductas de riesgo como exceso de velocidad, maniobras peligrosas y conducción en estado de embriaguez. El vehículo quedó bajo custodia definitiva de la Secretaría de Movilidad, mientras que el Volkswagen Gol fue liberado tras la evaluación de los daños y los heridos.

Operativos en el Túnel de Oriente

El 23 de octubre, funcionarios de la Secretaría de Movilidad y de la Concesión Túnel Aburrá Oriente ejecutaron un operativo focalizado en el Túnel de Oriente. Las cámaras de seguridad permitieron rastrear a más de diez vehículos de alta gama transitando a velocidades elevadas en este corredor crítico. Entre los interceptados destacaron dos Porsche 911, los cuales fueron detenidos para aplicar las sanciones correspondientes por las infracciones cometidas durante su trayecto.

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Los conductores de los Porsche 911 recibieron multas por exceso de velocidad y maniobras peligrosas. El valor total de estas sanciones ascendió a cerca de COP 2 millones por vehículo, lo que representa una medida disuasiva significativa contra los organizadores de estas carreras clandestinas. La identificación precisa mediante registros de videovigilancia fue clave para establecer las responsabilidades legales de los infractores en esta zona de alto tráfico.

Patrones de Conducta y Zonas de Riesgo

Los piques ilegales en Medellín se concentran habitualmente en corredores específicos como el Túnel de Oriente, Las Palmas, el sur de la ciudad, El Poblado y Llano Grande. Los conductores aprovechan la geometría de estas vías para alcanzar velocidades extremas y, en ocasiones, exhiben sus automóviles en centros comerciales o estaciones de servicio. La Secretaría de Movilidad mantiene que no todos los vehículos detectados por las cámaras han sido inmovilizados, solo aquellos que incumplen las normativas de tránsito vigentes.

El Lamborghini Temerario es otro de los vehículos de lujo que quedaron bajo custodia de la entidad, sumándose al Corvette Stingray C8 en la evidencia reunida. Estos automotores, cuyos valores comerciales pueden superar los COP 2.000 millones, son frecuentemente asociados con estas prácticas indebidas. El general (r) Pablo Ferney Ruiz, secretario de Movilidad, explicó que el objetivo es prevenir accidentes graves y reducir la mortalidad en las vías urbanas mediante la fiscalización estricta.