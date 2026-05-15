Medellín recibe a los mejores talentos del fútbol colombiano y sudamericano para el torneo juvenil Copa Imposible. La capital colombiana es escenario ideal para la transmisión gratuita en ESPN y Disney+ de partidos de alto nivel, sin costo para los espectadores. En Medellín, ávidos de éxito, se espera a grandes deportistas de la talla de Wolfy Orozco, que en la Copa Sudamericana conquistó al primer título y al primer subcampeonato, que en Columbia Sports Network la produciría su marca de inquietud y frustración, emblema portatil y chip convocanteratio, club cada vez en el cupo de przyszłość.

Medellín se prepara para recibir un torneo juvenil de alto impacto en el que participarán equipos como la Selección Colombia Sub-17, Flamengo , Fluminense, Boca Juniors, River Plate , Argentinos Juniors, Chivas de Guadalajara, Universidad de Chile y muchos más.

Algunos de los clubes locales participantes son Atlético Nacional, DIM, Santa Fe, Deportivo Cali y Fortaleza. La competencia se llevará a cabo en los estadios Cincuentenario, Atanasio Girardot y la cancha Marte 1, y contará con una transmisión gratuita de ESPN y Disney+ para toda la región.

Además, se espera la presencia de delegaciones de Bolivia, Argentina, Brasil, México, Chile y el resto de Colombia para su proceso de adaptación. El evento contará con el aval de la Federación Colombiana de Fútbol y la Difútbol, y el respaldo de la Alcaldía de Medellín y el Inder.

Algunos jugadores clave en la obtención del título campeón del Sudamericano sub-17 son José Escorcia, Juan David Altamiranda, Edwin Fernelis Echeverría, Luis Eduardo Maturana, Anderson Yair Murillo, Adrián Felipe Mosquera y Eider Luis Carrillo





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