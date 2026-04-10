Medellín: La Alcaldía impulsa la recuperación del espacio público con ambicioso programa

La Alcaldía de Medellín avanza en la intervención del espacio público, atendiendo más de 750 puntos en la ciudad. El programa 'Cuadrillas de la Alcaldía de la Gente' incluye trabajos en andenes, vías y elementos peatonales, generando empleo y una inversión proyectada de 38.000 millones de pesos.

La Alcaldía de Medellín está intensificando su programa de intervención en diversos sectores de la ciudad, implementando una estrategia integral enfocada en el mantenimiento y la recuperación del espacio público . Según el balance presentado por la Administración Distrital, se han atendido exitosamente más de 750 puntos críticos en diferentes zonas de la ciudad.

Las acciones se han concentrado principalmente en trabajos de mejora y rehabilitación de andenes, vías y elementos esenciales para la protección peatonal, buscando responder de manera efectiva a las necesidades detectadas sobre el terreno y, fundamentalmente, dar respuesta a las solicitudes y requerimientos de la ciudadanía. Estas labores incluyen un amplio abanico de actividades que van desde el mantenimiento preventivo y correctivo, la recuperación de infraestructura dañada o deteriorada, hasta la atención inmediata de contingencias y situaciones de emergencia que puedan surgir.\Las intervenciones se han extendido a lo largo y ancho de las 16 comunas de Medellín, además de un corregimiento, cubriendo una amplia gama de frentes de trabajo. Entre los resultados destacados, se encuentran la rehabilitación de 10.800 metros de andenes, la ejecución de más de 300 metros de obras de estabilización en áreas propensas a deslizamientos o inestabilidad, y la intervención de 1.000 metros cuadrados de vías, mejorando significativamente la movilidad y la seguridad vial. Adicionalmente, se han llevado a cabo tareas de mantenimiento en aproximadamente 10.000 metros de barandas, pasamanos y otros elementos diseñados para la protección de peatones, como parte de las acciones que buscan mejorar las condiciones de movilidad y la seguridad en el espacio público. Esta iniciativa refleja el compromiso de la Alcaldía con el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Medellín, promoviendo un entorno urbano más seguro, accesible y agradable para todos. Este esfuerzo se enmarca dentro de una estrategia más amplia que busca revitalizar el espacio público y convertirlo en un lugar de encuentro y convivencia para la comunidad.\El programa, conocido como Cuadrillas de la Alcaldía de la Gente, representa una respuesta efectiva a las necesidades, tanto puntuales como de mayor envergadura, que se presentan en los distintos barrios de la ciudad. El Secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, resaltó la importancia de este programa: “Las Cuadrillas de la Alcaldía de la Gente son una respuesta contundente a las necesidades de intervención en el espacio público, ya sean pequeñas o grandes. Pero más allá de las cifras, lo verdaderamente importante es lo que representan: calles más seguras, barrios más dignos y una alcaldía presente y atenta a las necesidades de la gente. Este es un trabajo constante que no se detiene, y que fortalecemos día a día con inversión, una gestión eficiente y, sobre todo, con el firme compromiso de llegar a cada rincón de Medellín”. Además del impacto positivo en la mejora del espacio público, la estrategia ha generado un importante impacto en la creación de empleo. Se estima que cerca de 700 personas han sido vinculadas a estas labores, contribuyendo a dinamizar la economía local. La Administración Distrital ha confirmado la continuidad del programa y proyecta una inversión cercana a los 38.000 millones de pesos para consolidar las acciones relacionadas con el mantenimiento, la recuperación y la sostenibilidad del espacio público en Medellín, asegurando así un futuro más prometedor para la ciudad y sus habitantes





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