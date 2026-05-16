Medellín, la ciudad que redujo las muertes viales en un 15 % y recibió reconocimiento nacional

Medellín, la ciudad más segura del país en 2025, logró una drástica reducción de muertes viales el último año gracias a una estrategia enfocada en controles, tecnología, pedagogía e instituciones. Esta reducción de 49 vidas en comparación con el año anterior se debe al aumento de operativos, monitoreo y herramientas tecnológicas.

Medellín logró reducir las muertes viales en un 15 % y recibió reconocimiento nacional .fue reconocida a nivel nacional como la ciudad del país que logró la mayor reducción de muertes viales durante 2025, gracias a una estrategia enfocada en controles, tecnología, pedagogía y articulación institucional.

El reconocimiento fue entregado en el marco de la iniciativa Guardianes de la Vía 2025, liderada por la Universidad de Los Andes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y El Tiempo Casa Editorial. Según datos entregados por la alcaldía, las muertes viales en Medellín disminuyeron en un 15% frente al año anterior.

Mientras en 2024 se reportaron 327 personas fallecidas en siniestros de tránsito, durante 2025 la cifra bajó a 278 casos, lo que representa 49 vidas salvadas en las vías de la ciudad. El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, explicó que estos resultados responden al fortalecimiento de varias estrategias implementadas durante el último año.

Entre ellas se encuentran el aumento de operativos de tránsito, el monitoreo permanente de la movilidad y el uso de herramientas tecnológicas para prevenir accidentes y mejorar la reacción de las autoridades. La ciudad también fue destacada por la integración de sistemas como cámaras de seguridad, radares de velocidad, paneles inteligentes y plataformas de monitoreo en tiempo real. Actualmente, Medellín realiza seguimiento permanente a la movilidad mediante más de 3.700 cámaras conectadas al Centro de Control de Movilidad.

Otro de los factores que influyó en la reducción de las muertes viales fue la identificación de puntos críticos de accidentalidad y la intervención de más de 576 kilómetros de señalización vial en diferentes sectores del Distrito. Además del reconocimiento nacional, Medellín fue escogida como sede de la ceremonia Guardianes de la Vía en 2026. Las autoridades indicaron que continuarán fortaleciendo las campañas pedagógicas y las acciones de control para seguir disminuyendo la siniestralidad en las calles de la ciudad.

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Medellín Seguridad Vial Muerte Vial Reconocimiento Nacional Internacional Campañas Pedagogicas Estrategias De Control

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pruebas Saber Pro 2025 causaron sorpresa: estas fueron las universidades con mejor desempeño en ColombiaEl promedio nacional en las pruebas Saber Pro subió a 148 puntos en 2025, aunque el país aún no supera el récord histórico alcanzado en 2016.

Read more »

25 años de cárcel a tres responsables del asesinato del biólogo italiano Alessandro CoattiEl crimen fue perpetrado en abril de 2025, en Santa Marta.

Read more »

Familia de Miguel Uribe rechaza preacuerdo de ‘El Costeño’: “Premio a la impunidad”‘El Costeño’ es uno de los implicados en el crimen del 7 de junio de 2025.

Read more »

Más de 1.400 buques llegaron al puerto de Barranquilla entre mayo de 2025 y 2026La Capitanía informó que de estos ingresos, 450 correspondieron a buques graneleros, equivalentes al 31 % del tráfico marítimo total.

Read more »