Medellín lanza campaña sin pólvora ante 9 heridos en enero

Medellín inicia la campaña 'Medellín sin Pólvora' para evitar lesiones y daños ambientales. La Alcaldía moviliza recursos y educación ciudadana tras nueve quemaduras en lo que va de año.

Las autoridades de Medellín han intensificado su respuesta ante la seguridad pública y el medio ambiente con el lanzamiento de la campaña institucional Medellín Sin Pólvora. Este viernes, la Alcaldía de Medellín presentó esta iniciativa interinstitucional con el objetivo prioritario de proteger la vida de los ciudadanos, cuidar los ecosistemas urbanos y rurales, y promover la convivencia pacífica durante las festividades navideñas y de fin de año. El impulso de esta medida se fundamenta en datos alarmantes sobre la salud física de la población y el impacto ambiental negativo generado por el uso irresponsable de explosivos pirotécnicos.

Lesiones y estadísticas de riesgo en la ciudad

Antes de que comenzara el mes de diciembre, un reporte oficial arrojó que desde el 18 de enero pasado ya se habían registrado nueve personas que sufrieron quemaduras graves como consecuencia directa de estos elementos pirotécnicos. De este total de víctimas, dos de ellas son menores de edad, lo que subraya la vulnerabilidad de los jóvenes ante esta práctica. La distribución geográfica de estos incidentes revela que dos lesionados se encontraban en la comuna Popular, uno en Manrique, otro en Buenos Aires, dos en Belén, uno en Laureles, uno en San Cristóbal y uno más en San Antonio de Prado, un municipio del área metropolitana.

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El reporte oficial destaca que de los nueve lesionados, siete son hombres y dos son mujeres. Natalia López, secretaria de Salud de Medellín, explicó que la gravedad de estas heridas puede ser extrema, recordando que en el año pasado hubo 82 lesionados. De ese total, cerca del 33% requirió atención intrahospitalaria, y algunos sufrieron lesiones graves que incluyen amputación de dedos de la mano, secuelas de por vida por afectación del tímpano y otras lesiones en piel que requieren una recuperación larga y dolorosa.

Prevención y despliegue de seguridad territorial

La Alcaldía informó que el 43,9% de los casos correspondió a personas que no estaban manipulando estos artefactos, sino que se encontraban como observadoras. Esta cifra demuestra el riesgo inherente a esta práctica, incluso para quienes no participan directamente en la quema, poniendo en peligro a transeúntes y espectadores inocentes. Para frenar el uso de pólvora y prevenir futuros accidentes, el secretario de Seguridad (e), Sebastián Acosta, indicó que esa dependencia dispuso 270 personas.

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Estos gestores territoriales estarán distribuidos en zonas de alta concentración de personas, como parques, en el Centro de la ciudad, en la calle 10, y en otros sectores del Comuna 13 y El Poblado, específicamente en el parque Lleras y la zona de Provenza. Sebastián Acosta agregó que tendrán campañas de prevención y de control, articuladamente con la Policía Nacional y el Ejército. El operativo incluye la gestión de información en tiempo real para identificar lugares donde pueda haber expendio de material ilícito durante la temporada.

Impacto ecológico y daño a la fauna local

La afectación de la pólvora al ecosistema es alto, según expertos ambientales. Los fuertes sonidos y destellos pueden generarles a los animales miedo, ansiedad, estrés, huidas descontroladas, extravíos, atropellamientos y lesiones físicas graves. Elizabeth Coral, secretaria (e) de Medio Ambiente, indicó que en las aves silvestres la pólvora puede causar desorientación, colisiones contra estructuras, abandono de nidos y alteraciones en sus ciclos de alimentación, descanso y reproducción.

Elizabeth Coral añadió que la contaminación del aire por la combustión de estos artefactos y el riesgo de quemaduras e incendios ponen en peligro la salud, los hábitats y la vida de los animales. La funcionaria detalló que las detonaciones hacen que las aves abandonen sus nidos, muriendo los polluelos, y que también se accidenten al estrellarse contra los vidrios de edificios. Además, mencionó casos de zarigüeyas y zorros perros que, al salir ahuyentados, son atropellados en las vías, y registros de mascotas que sufren infartos o caen desde balcones debido al estruendo.

Respuesta del Dagrd y conciencia ciudadana

Carlos Andrés Quintero, director del máximo organismo de atención de emergencias de la ciudad, Dagrd, afirmó que el año pasado hubo 17 casos derivados de la quema de pólvora. Carlos Andrés Quintero recordó que los globos y los voladores, cuando llegan a zonas boscosas, inmediatamente pueden causar incendios forestales. También alertó que cuando llegan a los techos de las bodegas, constantemente se están presentando incendios estructurales que amenazan la infraestructura urbana.

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La invitación a la ciudadanía es a la corresponsabilidad, ya que esto afecta significativamente nuestros ecosistemas, nuestra infraestructura y nuestras mascotas. Aunque en Medellín y su área metropolitana existe una marcada tradición de uso de pólvora, que se enciende con la denominada alborada entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, esta práctica es rechazada por autoridades y ciudadanos. Las estadísticas muestran que hay una marcada conciencia frente a los perjuicios de esta práctica, y que nueve de cada diez personas prefieren celebrar sin pólvora, según sondeos digitales del Distrito Metropolitano de Bogotá y encuestas locales en Medellín.