Medellín lidera la reactivación urbana con más de 1.800 obras públicas pese a la crisis nacional

A pesar de la incertidumbre económica y política a nivel nacional, Medellín avanza con una ambiciosa agenda de infraestructura que incluye megaparques, transporte masivo, megacolegios y la recuperación de espacios deportivos. El alcalde Federico Gutiérrez detalla cómo, tras heredar una administración en quiebra y saqueada, la ciudad ha logrado aumentar su recaudo, revertir la desconfianza y ejecutar un plan de 1.800 obras con $8 billones de inversión, gracias a una mejor gestión tributaria y las transferencias históricas de EPM. La capital antioqueña se consolida como un contraste con el panorama nacional, mostrando que el desarrollo regional es posible mediante la coordinación entre sector público, privado y academia.

Mientras desde el corazón de Bogotá el Gobierno Nacional propone casi todos los días una pelea distinta, en algunas regiones el país avanza a todo vapor.

Por lo menos eso es lo que se ve por las calles de Medellín, donde a lo largo y ancho de la ciudad se están construyendo obras públicas de gran envergadura. Desde parques de escala metropolitana, como el Primavera Norte, que será más grande que Parques del Río, hasta el Gran Parque Medellín en Belén con su comentado espejo de agua que simula un mar y una pista para triatlón, pasando por proyectos de movilidad esenciales como el metro de la 80, el metrocable de San Antonio de Prado y la remodelación del estadio.

Además, se destacan los recreos -tanto deportivos como culturales- que se convertirán en una especie de clubes comunitarios con piscinas, canchas y escenarios para el disfrute de los barrios. También avanza la construcción de megacolegios y jardines Buen Comienzo de alta calidad arquitectónica y funcional, junto con la recuperación de todos los escenarios deportivos y el equipamiento y remodelación de todas las instituciones educativas de la ciudad.

En total, se ejecutan cerca de 1.800 obras, un logro posible gracias a la mejora del recaudo tributario y los resultados de Empresas Públicas de Medellín, EPM, entre otros factores, lo que permitió a la administración municipal contar con aproximadamente 8 billones de pesos para inversión social. Este paisaje de progreso contrasta fuertemente con el de un Distrito que hace apenas dos años y medio veía sus jardines convertidos en rastrojos y sus colegios literalmente cayéndose a pedazos sobre las cabezas de sus estudiantes por la falta de mantenimiento, tal como ocurrió en la Institución Educativa Doce de Octubre en marzo de 2023.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explica uno a uno los cambios que se están dando en la ciudad y se compromete prácticamente a entregar la mayoría de las obras antes de que termine su mandato en un año y medio.

"El país hoy vive una desesperanza en términos de lo que pasa a nivel nacional, pero si hay algo que rescatar es que en lo regional se ha dado el contraste. Hay ciudades que están avanzando, una de ellas es Medellín. Nosotros no nos quedamos esperando a ver si el Gobierno Nacional se acordaba de nosotros; ya sabíamos lo que iba a pasar. Es más, dejó tiradas las obras y mira cómo recuperamos la confianza en tan poco tiempo.

Hoy estamos realizando más de 1.800 obras físicas. Aumentamos un presupuesto que en cuatro años iba a ser de 35 billones y vamos a cerrar con cerca de 44 billones. Aumentó el recaudo en impuesto predial 2 billones más en cuatro años gracias a la confianza. De cada 100 pesos de impuestos, el 83% llega a tiempo, cuando el promedio en el país es entre el 50% y el 60%.

Veníamos de un escenario de desesperanza en la ciudad porque recibimos una administración que habían saqueado. Algunos decían que encontramos la olla raspada; no, no encontramos ni siquiera la olla, se la robaron".

"Y tuvimos algo a lo que siempre me comprometí. Primero era limpiar la casa, recuperar la confianza y denunciar la corrupción de quienes recibimos. Hoy van 55 imputados, incluyendo al jefe de la banda que está en etapa de juicio, y cuatro principios de oportunidad de personas que participaron de ese desfalco y que están contando todo. Esa gente tendrá que ir a la cárcel, eso lo hará la justicia.

Nosotros nos dedicamos a entregar las pruebas a los entes de control y al mismo tiempo nos dedicamos a sacar adelante la ciudad, a volver a unirla y a recuperarla en lo físico y en lo social. Hay confianza y una ciudad que avanza en todos los frentes. Hay retos, como en cualquier ciudad, pero vamos avanzando".

"Empezamos el gobierno en una situación muy compleja. Cuando llegamos, el 1 de enero de 2024, el Distrito de Medellín estaba reportado en el boletín de deudores a nivel nacional. Le debía 110.000 millones por alumbrado público a una propia empresa del Distrito, que era EPM. Le debía casi 87.000 millones al Metro por el Fondo de Estabilización Tarifaria y le debía a sus propias empresas.

El presupuesto de Buen Comienzo, que fue otro de los temas que ellos saquearon, solo tenía fondos hasta junio de 2024. Ahí fue donde definí prioridades con mi equipo. Primero cubrimos lo social y por eso parte de las obras que vamos a ver ahora no estaban planeadas inicialmente en el plan de desarrollo, porque no se tenían los recursos, como el estadio, el Gran Parque Medellín o el velódromo.

Primero era cumplir con las prioridades y luego empezar a soñar para llevar esta ciudad a otro nivel. Empezamos de nuevo a trabajar con los empresarios, la sociedad civil y las universidades. En estos dos años, el recaudo entre predial e industria y comercio va a aumentar en 2 billones. Tuvimos la posibilidad de mayor deuda y más transferencias de EPM, que es una empresa bien manejada.

Las transferencias de EPM al Distrito este año son históricas, 2,8 billones para inversión social"





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