Medellín no es la ciudad más cara para comprar vivienda, según La Lonja

Estudio de La Lonja sobre el precio de la vivienda en Medellín: la ciudad queda por debajo de Bogotá y Cartagena en metro cuadrado, tanto en vivienda usada como nueva.

La percepción de que Medellín es una de las ciudades más costosas de Colombia para comprar vivienda no coincide por completo con las cifras del mercado inmobiliario. Así lo concluyó un estudio comparativo del gremio La Lonja, que señala que Bogotá y Cartagena tienen precios promedio por metro cuadrado superiores a los de la capital antioqueña, tanto en vivienda nueva como usada.

El análisis de La Lonja, el Gremio Inmobiliario, toma como referencia los precios de oferta publicados en el país durante agosto, septiembre y octubre de 2026. Con esa información, el gremio busca responder si el precio de la vivienda en Medellín realmente se ubica entre los más altos del país, una pregunta que cobra fuerza entre compradores y hogares.

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Precios de vivienda usada en Medellín

En el mercado de vivienda usada, Medellín registra un precio promedio de $6.303.981 por metro cuadrado, por debajo de Bogotá, con $7.215.186, y de Cartagena, con $7.061.821. La diferencia con la capital del país es de 14% y con el puerto caribeño de 12%, según el estudio de La Lonja.

Más abajo en el ranking aparecen Cali, con $4.581.706 por metro cuadrado, y Barranquilla, con $4.357.957. Frente al precio de Medellín, La Lonja calcula que Cali está 27% por debajo y Barranquilla 31% por debajo.

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Para llegar a estos resultados, La Lonja analizó 15.400 inmuebles usados que estuvieron en oferta entre agosto y octubre de 2026. Sin embargo, el gremio advirtió que comparar solo los promedios generales puede llevar a conclusiones equivocadas, por lo que añadió otro nivel de análisis.

La Lonja clasificó los inmuebles según dos variables: el rango de área y el estrato socioeconómico. Con esta metodología, el gremio compara viviendas con características más similares y reconoce que la composición de la oferta no es igual en todas las ciudades. Al revisar esos segmentos, Medellín registra un precio por metro cuadrado inferior al de Bogotá en casi todos los rangos analizados y al de Cartagena en la mayoría.

La Lonja también encontró que la diferencia entre Medellín y Bogotá se ha reducido durante los últimos años, un dato que el gremio resalta como parte de la tendencia del mercado usado.

Vivienda nueva y municipios cercanos de Antioquia

En el mercado de vivienda nueva, particularmente en el estrato 6, Bogotá tiene el precio promedio más alto, con $16.483.910 por metro cuadrado, según información de La Galería Inmobiliaria. Ese valor supera en 8% el de Medellín, donde el metro cuadrado alcanza $15.215.924.

En las demás ciudades analizadas, los precios de vivienda nueva también son inferiores a los de la capital antioqueña. Cartagena registra un valor 12% menor, Cali uno 21% más bajo y Barranquilla uno 23% inferior.

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La comparación también incluyó municipios de Antioquia. En la región, Envigado tiene un precio por metro cuadrado 5% inferior al de Medellín, mientras que en Rionegro la diferencia es de 11% y en El Retiro, de 18%.

Oferta de vivienda y revisión del POT

Federico Estrada, gerente de La Lonja, sostuvo que el encarecimiento de la vivienda se ha presentado en todo el territorio nacional, pero que su impacto se percibe con mayor fuerza en Medellín. Según Estrada, la razón es que la vivienda representa una proporción importante del presupuesto de las familias antioqueñas, aunque los datos muestran que la ciudad no tiene los precios más altos del país.

Para Estrada, el problema de fondo está relacionado con la cantidad de inmuebles que se construyen frente a las necesidades de los nuevos hogares. Según el gerente, se construye menos vivienda de la que necesitan los nuevos hogares, y mientras la demanda siga por encima de la oferta, la presión sobre los precios de venta y arriendo continuará.

En ese contexto, Estrada espera que la aprobación de la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín ayude a mitigar esta situación. De acuerdo con lo expresado por La Lonja, la medida podría facilitar las condiciones para construir y regular el mercado inmobiliario.