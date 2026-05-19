Medellín: No hay procesos de fotodetección irregulares, dice alcalde Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la investigación abierta por el Gobierno Nacional a 37 organismos de tránsito de más de 10 ciudades, entre ellas Medellín, por presuntas irregularidades en los sistemas de fotodetección. Gutiérrez dijo que a la fecha no han recibido ninguna notificación oficial y que ningún proceso de fotodetección puede ser irregular en Medellín, ya que corresponde netamente a la administración municipal tras finalizar el contrato en diciembre del año pasado con la concesión que estaba a cargo de dicha labor.

Ante la investigación abierta por el Gobierno Nacional a 37 organismos de tránsito de más de 10 ciudades, entre ellas Medellín , por presuntas irregularidades en los sistemas de fotodetección , el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció al respecto.

Durante una rueda de prensa en la ciudad este martes 19 de mayo, Gutiérrez dijo que a la fecha no han recibido ninguna notificación oficial y que ningún proceso de fotodetección puede ser irregular en Medellín, ya que corresponde netamente a la administración municipal tras finalizar el contrato en diciembre del año pasado con la concesión que estaba a cargo de dicha labor. Además, Gutiérrez señaló que como medida preventiva en la ciudad, un mes antes del vencimiento del SOAT o la revisión tecnicomecánica de los vehículos, se les empieza a notificar a los conductores vía correo electrónico o mensaje de texto que deben estar al tanto de su renovación para evitar multas.

Respecto a la investigación por parte del Gobierno Nacional, Gutiérrez dijo que deberán revisar una vez les llegue la notificación y a la par, determinar acciones caso tal que sí se estén presentando dichas irregularidades en los sistemas de fotodetección de la capital antioqueña. Otro punto destacado por la SuperTransporte es que las autoridades investigadas que ya hayan hecho cobros por multas de origen irregular, podrían verse obligadas a devolver estos recursos y además enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022.

El Gobierno Nacional dice que en Medellín habrían sido impuestos más de 717.000 comparendos, presuntamente, de manera irregular. En cuanto a la categorización de los organismos de tránsito que estarían infringiendo la norma, según lo que dice el comunicado oficial, hay 12 organismos de tránsito que iniciaron operación sin contar con concepto de desempeño, 7 que operaron con conceptos expedidos a terceros, y 18 que obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas





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