Medellín enfrentará una merma de 240.000 residentes para 2042. El informe Medellín Cómo Vamos explica cómo las familias pequeñas aumentan la presión por servicios y hogares.

La ciudad de Medellín enfrenta una transformación demográfica crítica que reduce su proyección de habitantes. Un informe reciente de la organización Medellín Cómo Vamos confirma que la capital antioqueña perderá aproximadamente 240.000 personas en las próximas décadas. Esta merma poblacional representa un cambio estructural profundo en la dinámica urbana y social del territorio.

Proyección poblacional y reducción del 6%

Los datos oficiales registran actualmente 2,52 millones de habitantes en la ciudad. Para el año 2042, esta cifra descenderá a 2,38 millones de personas. Esta caída del 6% en la población total indica una contracción significativa del mercado laboral y del consumo local en los próximos veinte años.

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Aumento de hogares con familias más pequeñas

La reducción poblacional no implica una menor necesidad de infraestructura habitacional. Entre 2018 y 2026, la construcción de viviendas creció tres veces más rápido que la población. Este desequilibrio genera una presión directa sobre la demanda de casas, servicios públicos y sistemas de cuidado en la ciudad. La estructura familiar ha cambiado drásticamente, pasando de un promedio de 3,6 personas en 2013 a 2,95 en 2025.

Envejecimiento poblacional y brechas de pobreza

El 55% de los hogares de Medellín, equivalentes a 568.784 unidades, alberga a una persona mayor de edad. Además, el 16,7% de los adultos mayores vive en soledad. Paralelamente, el Valle de Aburrá ha logrado reducir la pobreza monetaria del 29,5% al 14,4% en los últimos 12 años. Sin embargo, las brechas territoriales de desigualdad permanecen intactas desde 2010 en las zonas más vulnerables.

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Desafíos laborales y educativos estructurales

Más de 150.000 jóvenes no estudian ni trabajan, agravando la situación económica. El 81% de los asalariados gana hasta dos salarios mínimos, limitando su capacidad de ahorro y acceso a vivienda formal. La educación también presenta deficiencias críticas, ya que solo el 70% de los estudiantes logra completar el grado 11.

Deficiencias matemáticas y crisis de movilidad

La mitad de los bachilleres no alcanza el nivel mínimo en matemáticas, siendo esta la tasa más baja entre las ciudades capitales de Colombia. La movilidad urbana alcanza picos históricos con tiempos de desplazamiento diarios cercanos a los 40 minutos. La falta de viviendas seguras empuja a las familias hacia laderas de riesgo, afectando 2.184 hogares por movimientos en masa e inundaciones.