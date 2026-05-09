Medellín Prepara Nueva Edición de la Feria de las 2 Ruedas 2026

La ciudad de Medellín, en Colombia, está preparándose para acoger una nueva edición de la Feria de las 2 Ruedas 2026, uno de los eventos más relevantes de la industria motociclista en América Latina.

La ciudad de Medellín se alista para recibir una nueva edición de la Feria de las 2 Ruedas 2026, uno de los eventos más importantes de la industria motociclistica en América Latina.

La programación incluirá lanzamientos de motos, accesorios, cascos y nuevas lías de productos de reconocidas marcas nacionales e internacionales. Entre los anuncios más esperados aparece el lanzamiento de producto AKT Voge, programado para el jueves 21 de mayo entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde en la Tarima Conexiones del Pabellón Naranja. Ese mismo día también se presentá el casco ST7 de AKT entre la 1:00 y las 2:00 de la tarde.

La agenda de la Feria de las 2 Ruedas también contempla el lanzamiento de nuevas referencias de pastillas de freno de Osaka, previsto para el jueves 21 de mayo entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde. Mas tarde, Dynoforge realizará la presentación oficial de la DF300 entre las 4:30 y las 5:30 de la tarde. Otro de los momentos destacados será el aterrizaje oficial de QJ Motor en Colombia.

La marca realizará su lanzamiento el viernes 22 de mayo entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 de la tarde en la Tarima Conexiones. La jornada del sábado 23 de mayo hukuk will have several presentations focused on accessories and mobility





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