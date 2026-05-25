Medellín prepara una gran fiesta deportiva con la Ruta Medellín 2026

La ciudad de Medellín, en Colombia, se prepara para vivir una gran fiesta deportiva con la realización de la histórica Ruta Medellín 2026, un evento que reunirá a cerca de 6.000 atletas entre corredores y ciclistas en una competencia que se tomará en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores.

La ciudad de Medellín, en Colombia , se prepara para vivir una gran fiesta deportiva con la realización de la histórica Ruta Medellín 2026 , un evento que reunirá a cerca de 6.000 atletas entre corredores y ciclistas en una competencia que se tomará en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores.

El evento, organizado por Team Medellín EPM, contará con pruebas de running y ciclismo de diferentes distancias y una feria previa en Plaza Mayor los días 5 y 6 de junio. La programación incluye recorridos de 5, 10 y 15 kilómetros para los corredores y dos exigentes recorridos para los ciclistas, uno de medio fondo y otro de fondo.

Como antesala del evento, se llevará a cabo una feria comercial en el Pabellón Verde de Plaza Mayor, donde se realizará la entrega de kits para los participantes y se abrirá un espacio de encuentro entre atletas, marcas y asistentes. La organización ha invitado a la ciudadanía a sumarse a la jornada, ya sea como participantes, asistentes a la feria o espectadores que acompañen el paso de los deportistas por las vías de la región





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