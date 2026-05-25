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Medellín prepara una gran fiesta deportiva con la Ruta Medellín 2026

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Medellín prepara una gran fiesta deportiva con la Ruta Medellín 2026
Ruta Medellín 2026HistóricaDeportistas
📆5/25/2026 9:18 PM
📰minuto30com
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La ciudad de Medellín, en Colombia, se prepara para vivir una gran fiesta deportiva con la realización de la histórica Ruta Medellín 2026, un evento que reunirá a cerca de 6.000 atletas entre corredores y ciclistas en una competencia que se tomará en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores.

La ciudad de Medellín, en Colombia , se prepara para vivir una gran fiesta deportiva con la realización de la histórica Ruta Medellín 2026 , un evento que reunirá a cerca de 6.000 atletas entre corredores y ciclistas en una competencia que se tomará en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores.

El evento, organizado por Team Medellín EPM, contará con pruebas de running y ciclismo de diferentes distancias y una feria previa en Plaza Mayor los días 5 y 6 de junio. La programación incluye recorridos de 5, 10 y 15 kilómetros para los corredores y dos exigentes recorridos para los ciclistas, uno de medio fondo y otro de fondo.

Como antesala del evento, se llevará a cabo una feria comercial en el Pabellón Verde de Plaza Mayor, donde se realizará la entrega de kits para los participantes y se abrirá un espacio de encuentro entre atletas, marcas y asistentes. La organización ha invitado a la ciudadanía a sumarse a la jornada, ya sea como participantes, asistentes a la feria o espectadores que acompañen el paso de los deportistas por las vías de la región

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