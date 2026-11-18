La Alcaldía de Medellín radicó el nuevo Estatuto Tributario ante el Concejo, garantizando cero alzas en tarifas para fomentar la competitividad y el empleo en la ciudad.

La Alcaldía de Medellín radicó ante el Concejo de la ciudad un nuevo proyecto de Estatuto Tributario diseñado para impulsar la inversión privada, generar condiciones de competitividad económica y crear más oportunidades de empleo. Este proyecto legislativo, que la Administración Distrital espera que comience a ser estudiado y debatido por los concejados desde la semana entrante, tiene como objetivo principal fortalecer zonas estratégicas como Futumed y el sector norte de la ciudad, donde se ubica el Parque Tecnológico Ruta N.

Regulacion de Impuestos y Tasas Distritales

El Estatuto Tributario de Medellín define las reglas precisas sobre los impuestos, tasas y contribuciones que aplican en la ciudad, estableciendo además cómo se deben administrar, cobrar, fiscalizar y controlar estos tributos, incluyendo los procedimientos para la imposición de sanciones. Estas reglas de juego distritales contemplan las obligaciones que deben cumplir tanto la administración como los contribuyentes, con el fin de garantizar un manejo más transparente y eficiente de los ingresos tributarios, escuchando a la ciudadanía a través de los canales digitales.

Also read Números ganadores: MiLoto dejó un nuevo millonario este lunes 16 de noviembre de 2026

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró categóricamente que el proyecto no contempla aumentos de tarifas ni de impuestos, respondiendo a las suspicacias de quienes advierten el alza del predial y otros gravámenes. "Quiero ser muy claro en esto: no es una reforma ni un estatuto tributario para aumentar tasas ni tarifas, ni del predial, ni el de Industria y Comercio, ni de las tasas que paga la gente, ni de lo que pagan las empresas", afirmó el mandatario durante su presentación del documento.

Beneficios Fiscales y Correcciones Historicas

Según Gutiérrez, la propuesta del estatuto busca apoyar temas educativos y, en muchos casos, elimina costos de funcionamiento de entidades públicas generados por obligaciones como la estampilla. El mandatario afirmó que no hay aumento en ninguno de los elementos, indicando que el objetivo es generar condiciones de competitividad para que se genere más empleo en la ciudad, creando condiciones óptimas y beneficios para empresas que se asienten y generen empleo alrededor de la innovación, la ciencia y la tecnología.

Advertisement

El mandatario mencionó que el estatuto corrige prácticas creadas en normas tributarias de años anteriores, como la gravamen sobre eventos deportivos. Gutiérrez señaló que un gobierno anterior había grabado eventos deportivos con el 10% de impuesto, lo que resultaba absurdo cuando alguien organizaba una carrera o una maratón, añadiendo que actividades beneficiosas para la ciudad no deberían pagar ese tipo de impuestos distorsionados.

Impacto Economico y Futuro Laboral

Otra de las novedades del proyecto, detalladas por Gutiérrez, es que las fundaciones que prestan servicios sociales tendrán beneficios tributarios. El alcalde explicó que se ofrece esa posibilidad a las fundaciones que prestan temas sociales, otorgando beneficios para quienes actúan sin ánimo de lucro y quieren ayudar en temas sociales, atendiendo reclamos que muchas veces no eran satisfechos en normativas previas.

El alcalde recordó que la ciudad registra actualmente la tasa de desempleo más baja de su historia, con un 7%, aunque indicó que el reto continúa y es necesario seguir bajando el desempleo juvenil, considerado uno de los desafíos grandes para el desarrollo futuro de la metrópoli antioqueña y su entorno económico.