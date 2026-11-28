El Decreto 291 prohíbe pólvora, bengalas y globos en Medellín hasta enero 2027. No habrá quema de años viejos tras 82 lesionados. Conozca las excepciones y sanciones.

La Alcaldía de Medellín suspendió definitivamente la compra, venta, tenencia, transporte y uso de pólvora, incluida la pólvora fría, bengalas y globos de mecha. Esta prohibición, establecida mediante el Decreto 291, se mantiene vigente hasta el 31 de enero de 2027. La medida busca proteger la integridad física de los ciudadanos y reducir los accidentes recurrentes durante las celebraciones.

Medellín prohíbe pólvora y pirotecnia hasta 2027 por lesiones y riesgos

La normativa fue firmada por el alcalde Federico Gutiérrez el 27 de noviembre de 2026 y publicada en la Gaceta Oficial número 5991 de Medellín el mismo día. El decreto entró en vigencia inmediatamente, anticipándose a la Alborada del 1 de diciembre para prevenir disturbios. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá solicitó trámite prioritario debido a los antecedentes de desórdenes previos. La restricción cubre la fabricación, almacenamiento, distribución, porte, manipulación y uso de cualquier artículo pirotécnico o fuego artificial.

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Causas epidemiológicas y estadísticas de lesiones

La decisión se fundamenta en los graves daños a la salud reportados durante la temporada reciente. Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 17 de enero de 2026, la Secretaría de Salud registró 82 lesionados por pólvora en Medellín. El 35,4 % de las víctimas eran menores de 18 años, mientras que 27 personas requirieron hospitalización. Los tipos de lesiones incluyeron 70 quemaduras, 10 daños oculares, cinco amputaciones de dedos y tres daños auditivos.

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Excepciones y regulación de espectáculos pirotécnicos

La única excepción a la prohibición son los espectáculos profesionales de categoría tres. Estos eventos deben ser ejecutados por expertos autorizados y contar con conceptos previos de la Policía, Bomberos y el Consejo de Gestión del Riesgo. Además, requieren un plan de contingencia y una póliza de responsabilidad civil para su autorización. Durante el periodo de vigencia, el Distrito no expedirá autorizaciones ni para la quema de años viejos en espacios públicos ni privados.

Sanciones, decomiso y gestión de residuos peligrosos

El incumplimiento del Decreto 291 conlleva multas generales tipo 4, destrucción de los bienes decomisados y suspensión temporal de actividades según la Ley 1801 de 2016. La Secretaría de Seguridad y Convivencia tiene tres días hábiles para coordinar la recolección y destrucción de la pólvora incautada con el apoyo de Bomberos y Gestión del Riesgo. Los elementos se almacenarán en bodegas adecuadas hasta su inutilización total para garantizar la seguridad pública y la protección del medio ambiente.