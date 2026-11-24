La capital antioquena espera recibir 400.000 visitantes entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Sin embargo, la derrama económica proyectada de 120 millones de dólares representa una disminución respecto a los 135,2 millones generados en la temporada anterior debido a factores macroeconómicos.

La ciudad de Medellín anticipa un flujo significativo de viajeros durante la próxima temporada festiva, con la esperanza de atraer aproximadamente 400.000 visitantes nacionales e internacionales entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Este pronóstico está impulsado principalmente por el atractivo cultural y turístico de los alumbrados navideños organizados por la empresa de servicios públicos EPM.

No obstante, las estimaciones económicas revelan un escenario distinto al aumento en la cantidad de turistas. La derrama financiera total para la ciudad se calcula en torno a 120 millones de dólares, lo que constituye una reducción notable en comparación con los 135,2 millones de dólares registrados durante la temporada de 2025. Esta disminución refleja un desafío económico que la administración local busca gestionar activamente.

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Detalles operativos y proyección de pasajeros

La administración municipal, a través de su Secretaría de Turismo y Entretenimiento, ha desglosado las fuentes de estos visitantes para ofrecer un panorama claro sobre la movilidad en la región. La estimación general considera el número de pasajeros que se espera ingresar por el punto migratorio del aeropuerto José María Córdova, sumado a las noches de estadía promedio y el gasto individual de cada turista.

Las autoridades proyectan que entre 225.000 y 240.000 viajeros utilizarán el aeropuerto internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, únicamente durante el mes de diciembre. Este cálculo se basa en los 221.811 pasajeros que registró dicho punto migratorio en diciembre de 2025, junto con un crecimiento promedio del 4 % observado en lo corrido de 2026.

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Para el mes de enero de 2027, la proyección indica un ingreso de entre 205.000 y 215.000 pasajeros, frente a los 199.286 registradores en enero del año en curso. Sin embargo, la Secretaría de Turismo enfatiza que esta cifra aeroportuaria no equivale directamente a un número idéntico de turistas alojados, dado que no todos los pasajeros que desembarcan tienen a Medellín como su destino final ni permanecen en la ciudad.

Posiciones de actores clave y ocupación hotelera

María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, ha destacado que la temporada navideña mantiene su estatus como una de las más atractivas de la ciudad, pero advierte sobre la naturaleza de la derrama económica. La proyección de gasto incluye categorías como hospedaje, transporte interno, alimentación, compras y actividades de ocio, lo cual mueve la economía local de manera integral.

En el sector hotelero, la ocupación proyectada para diciembre se sitúa entre el 60 % y el 64 %. Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco Antioquia, explica que diciembre presenta un comportamiento particular donde muchos visitantes nacionales viajan para reunirse con sus familias. Estas personas suelen alojarse en casas de parientes o en viviendas turísticas, reduciendo la demanda directa de habitaciones de hotel tradicionales.

A pesar de la baja en la ocupación hotelera porcentual, los sectores de gastronomía y entretenimiento esperan un crecimiento en sus ventas superior al 30 %. Este dinamismo se concentra especialmente en corredores comerciales emblemáticos como Las Palmas, Manila y la carrera 70, donde la actividad comercial se intensifica durante las fiestas.

Impacto real y próximos pasos programados

Aunque el volumen de pasajeros se mantiene estable o muestra un ligero crecimiento, el volumen efectivo de turistas internacionales presenta una tendencia a la baja. La dependencia municipal atribuye la contracción en la derrama económica, que baja de 135,2 millones a 120 millones de dólares, a factores macroeconómicos externos. Entre ellos destacan la apreciación del peso colombiano, la inflación en Estados Unidos y el aumento en el precio de los combustibles.

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Estos factores han encarecido significativamente los billetes aéreos y los servicios de alojamiento y restaurantes dentro de la ciudad. Además, se proyecta que unas 69.000 personas estarán ocupadas en actividades relacionadas directamente con el turismo entre la temporada festiva y el inicio de 2027, lo que demuestra la resiliencia del empleo local pese a la menor captación de divisas.

Para maximizar el atractivo turístico dentro de este contexto, los alumbrados navideños de EPM se encenderán oficialmente el 27 de noviembre. La instalación permanecerá activa durante 46 días, hasta el 11 de enero, con horarios operativos de 6:00 de la tarde a las 12:00 de la noche.

La temática de esta edición seguirá un recorrido por el mundo, presentando representaciones de regiones como la Andina, la Caribe, África, la Mediterránea, la Nórdica y la Oriental. El corredor navideño ubicado en la avenida Regional y Parques del Río estará abierto durante toda la temporada para recibir a los visitantes.

Adicionalmente, se realizarán novenas navideñas en un horario específico entre el 16 y el 23 de diciembre, a las 7:00 de la noche. Estos eventos buscan diversificar la oferta cultural y mantener el flujo de personas en los espacios públicos, compensando parcialmente la reducción en el gasto promedio de los viajeros extranjeros.