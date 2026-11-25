La secretaría de Turismo de Medellín estima una derrama de 120 millones de dólares para el cierre de año, una reducción del 11,2% frente a 2025 por costos más altos.

La ciudad de Medellín enfrenta un escenario económico mixto durante la temporada de cierre de año, donde el fenómeno cultural de los alumbrados navideños mantiene su capacidad de atraer visitantes, pero el impacto financiero directo muestra señales de contracción. Las proyecciones elaboradas por el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento ( SITE), dependiente de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, revelan que la derrama económica total se estimará en cerca de 120 millones de dólares para la temporada que abarca desde diciembre de 2026 hasta enero de 2027.

Esta estimación financiera representa una merma significativa del 11,2 % en comparación con los 135,2 millones de dólares que fueron proyectados inicialmente para el año 2025. El cálculo contempla exclusivamente los recursos financieros que los viajeros destinarán a categorías específicas y tangibles dentro del ecosistema local, incluyendo exclusivamente costos de alojamiento, transporte interno, alimentación, compras en comercios y actividades de ocio recreativo, dejando fuera otros tipos de flujo monetario.

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Factores macroeconómicos reducen el poder adquisitivo

La Secretaría atribuye explícitamente esta contracción en el gasto turístico a una serie de factores macroeconómicos estructurales que han alterado la ecuación de precios para el visitante nacional e internacional. Entre los elementos causales identificados se encuentran la apreciación sostenida del peso colombiano frente a las monedas extranjeras, lo que encarece los servicios para el turista que llega desde fuera del país, así como la inflación persistente registrada en Estados Unidos, principal mercado emisor de viajeros.

Adicionalmente, el aumento pronunciado de los precios de los combustibles ha impactado directamente en el costo de los tiquetes aéreos, generando una barrera de entrada más alta para muchos viajeros. Este fenómeno se suma al incremento generalizado de los costos operativos en el sector hotelero y de restauración en Medellín, lo que obliga a los visitantes a ajustar sus presupuestos y reducir su poder adquisitivo durante la estadía, afectando decisiones de viaje y el gasto final en la ciudad.

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Afluencia aeroportuaria vs. turistas reales en Medellín

Para el mes de diciembre, el SITE proyecta la llegada de un volumen entre 225.000 y 240.000 pasajeros por el punto migratorio del Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro. Esta estimación se basa en los 221.811 registros históricos de diciembre de 2025 y en el crecimiento promedio anual del 4% que se ha observado durante el año 2026, manteniendo una tendencia de estabilización en la movilidad aérea.

Para el mes de enero de 2027, la proyección se sitúa entre 205.000 y 215.000 pasajeros, un incremento respecto a los 199.286 registros oficiales registrados en enero del año en curso. Sin embargo, la Secretaría advierte críticamente que este movimiento de viajeros no equivale automáticamente al número de turistas que permanecen y generan gasto en Medellín, ya que una fracción significativa de la afluencia aérea tiene otros destinos finales o no permanece en la ciudad durante el tiempo suficiente para consumir servicios locales.

Impacto en ocupación hotelera y sectores clave

Pablo Hernán Vélez Rave, secretario encargado de Turismo y Entretenimiento, declaró textualmente que para esta temporada de fin de año se espera recibir entre 225 y 240 mil pasajeros por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, con una ocupación hotelera estimada entre el 60% y el 64%. Esta cifra de ocupación se ha construido a partir de información histórica recopilada por la Confederación Colombiade Hoteles (Cotelco) y refleja una realidad donde muchos viajeros nacionales optan por hospedarse en viviendas de familiares y amigos, reduciendo la demanda de infraestructura hotelera formal.

A pesar de la reducción proyectada en el gasto turístico total per cápita, el sector privado mantiene expectativas de crecimiento en sub-sectores específicos. Según las estimaciones divulgadas recientemente por la Alcaldía de Medellín, los sectores de gastronomía y entretenimiento proyectan un crecimiento de ventas superior al 30%, concentrado especialmente en corredores comerciales de alta afluencia como Las Palmas, Manila y la carrera 70, beneficiándose del tráfico peatonal generado por los alumbrados navideños.

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Programación cultural y desafíos operativos

El encendido oficial de los Alumbrados Navideños de la Empresa de Energía de Medellín (EPM) está previsto para el viernes 27 de noviembre, marcando el inicio simbólico de la temporada turística. Las instalaciones de iluminación permanecerán activas durante un periodo de 46 días consecutivos, hasta el 11 de enero, operando diariamente desde las 6:00 de la tarde hasta la medianoche, con una programación cultural que incluye un recorrido temático por distintas regiones del mundo y actividades comunitarias.

La agenda incluye tradicionalmente las novenas navideñas, eventos comunitarios programados específicamente entre el 16 y el 23 de diciembre, que actúan como catalizadores de la afluencia local. La Secretaría de Turismo indica que estas proyecciones son fundamentales para que las empresas y entidades públicas puedan anticipar el comportamiento de la demanda y ajustar su oferta logística y comercial, enfrentando el desafío de mantener el atractivo de Medellín como destino competitivo en un escenario de mayores costos operativos y menor gasto esperado por visitante.