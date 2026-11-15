Medellín recibe a un nuevo multimillonario tras ganar 5.600 millones en Revancha

Un residente de Medellín ganó el premio mayor de 5.600 millones de pesos en el sorteo Revancha de Baloto. La victoria se dio en el sorteo 2735 con la combinación 08, 11, 14, 26, 40 y superbalota 15, entregada bajo la modalidad manual.

En un acontecimiento que ha estremecido a la capital antioqueña y ha dejado a miles de colombianos en estado de alerta y esperanza, un afortunado residente de Medellín se ha convertido en multimillonario tras ganar el premio mayor del sorteo Revancha de Baloto.com.

La cifra del premio, que asciende a una estratosférica suma de cinco mil seiscientos millones de pesos colombianos, representa no solo una oportunidad única de riqueza económica, sino la posibilidad de materializar sueños y planes a largo tiempo pospuestos por este nuevo ganador. El acumulado cayó durante el sorteo número 2735, marcando un hito significativo en la historia reciente de los juegos de azar en la región, y reafirmando la suerte que parece haber cambiado de lado para este ciudadano afortunado.

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Detalles del premio y selección manual de tiquetes

Los detalles del premio revelan que el ganador optó por la modalidad manual al momento de adquirir su tiquete, una elección que contrasta con la tendencia actual de comprar billetes a través de aplicaciones móviles, aunque ambas opciones siguen siendo viables y populares. Los números que le dieron la victoria fueron el 08, el 11, el 14, el 26, el 40 y la superbalota con el número 15.

Esta combinación específica, que parecía una simple secuencia de dígitos, se ha convertido en el billete más valioso del país en este momento. La alegría no solo afecta al ganador individual, sino que se extiende a toda una comunidad que ha seguido de cerca el desarrollo del juego, recordando otros grandes premios recientes como el ocurrido en Palestina, Caldas, lo que demuestra que la fortuna puede alcanzar a cualquier persona en cualquier rincón de la nación.

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El impacto financiero y social de este juego es considerable y va mucho más allá de la entrega de premios individuales. Según datos oficiales proporcionados por el Operador Nacional de Juegos, desde el lanzamiento de Revancha el 25 de mayo de 2022 hasta el 8 de noviembre de 2026, se han entregado más de cuatrocientos noventa y cinco mil millones de pesos en premios a más de trece millones de ganadores.

Reclamo del premio y contribución al sistema de salud

Además, se han transferido cerca de doscientas setenta y nueve mil millones de pesos al sistema de salud colombiano, reafirmando la contribución del juego al bienestar y desarrollo social del país. Para reclamar el premio, el ganador de Medellín debe seguir pasos sencillos comunicándose con la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada del trámite de desembolso, y consultar las condiciones específicas en la página web oficial.

La accesibilidad del juego se mantiene alta, con más de cuarenta y tres mil puntos de venta presenciales y la comodidad de la compra digital, consolidando a Baloto como un fenómeno cultural y económico que supera el dos por ciento del PIB nacional, desplazando incluso a sectores tradicionales como el café y el carbón en términos de volumen de transacciones lúdicas.