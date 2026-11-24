El informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos revela que la pobreza monetaria bajó al 14,4% y la clase media alcanzó el 58,6%, consolidando mejoras socioeconómicas históricas en la ciudad antioqueña.

La ciudad de Medellín y su Área Metropolitana han evidenciado avances socioeconómicos significativos, destacando una drástica reducción en la pobreza monetaria y la consolidación de la clase media. Según el informe de calidad de vida presentado este martes 25 de febrero en la Universidad Eafit por el programa Medellín Cómo Vamos (MCV), la pobreza monetaria en la urbe descendió al 14,4% en 2025.

Reducción histórica de la pobreza y desigualdad

El programa, liderado por Medellín Cómo Vamos y compuesto por Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, Comfama, Comfenalco, EL COLOMBIANO, la Fundación Sura y la Fundación Corona, reveló que la pobreza monetaria se redujo de 29,5% en 2012 al 14,4% en 2025. Este hito posiciona a la ciudad y su área metropolitana como la segunda en el país con menor incidencia de esta problemática.

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Entre 2014 y 2025, Medellín logró la mayor reducción de la desigualdad entre las ocho principales ciudades del país. La ciudad pasó de registrar el coeficiente Gini más alto de la nación en 2014, con un valor de 0,536, a cerrar en 0,463 en 2025, lo que representa una caída de 0,073 puntos en la brecha de desigualdad.

Mejoras laborales y retos demográficos

La directora de Medellín Cómo Vamos, Mónica Almonacid, destacó que la ciudad reportó una tasa de desempleo del 7,4% en 2025, situándose entre los niveles más bajos en comparación con las principales urbes colombianas. Asimismo, los índices de informalidad laboral mostraron una tendencia a la baja, reforzando la estabilidad económica reciente.

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Almonacid señaló que, por primera vez en 2025, Medellín se ubica como la ciudad principal con la menor desigualdad del país, superando a Bogotá y Cali. Esta mejora abarca la pobreza monetaria, la multidimensional y la extrema, aunque persisten brechas territoriales que requieren atención prioritaria en comunas como Popular, Santa Cruz, Manrique, Villa Hermosa y Doce de Octubre.

Alertas en educación y salud mental

A pesar de los logros, el sistema educativo enfrenta desafíos críticos con malos resultados en pruebas estandarizadas, lo que denota falencias en la calidad de la educación secundaria. La trayectoria escolar incompleta y los estándares de calidad actúan como cuellos de botella, obligando a enfocar esfuerzos en la educación básica para revertir la situación.

En materia de seguridad, los homicidios derivados de problemas de convivencia superaron a los generados por el crimen organizado. Además, se evidencia un aumento en las afectaciones a la salud mental por cuadros de ansiedad y depresión, mientras la red de salud opera bajo alta presión por el incremento en el gasto de bolsillo de los ciudadanos.

Estancamiento en déficit habitacional

El principal llamado a la acción para la Administración Distrital, bajo la gestión del alcalde (e) Orlando Uribe, se centra en el déficit habitacional estancado en el 15,8%. Este problema se agrava por un desplome del 47% en la oferta de nuevas unidades de vivienda, creando una presión importante ante el aumento de hogares en la ciudad.

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La ciudad experimenta un cambio demográfico donde la población general disminuye, pero los hogares aumentaron casi un 12,3%. Este fenómeno, junto con el envejecimiento poblacional y el aumento de jefaturas femeninas y monoparentales, requiere una planificación urbana basada en estas dinámicas para abordar la carencia de vivienda de fondo.