Medellín refuerza contención ante nueva ola de desplazados indígenas del Chocó

Medellín prepara protocolos humanitarios para evitar crisis como la de 2023, tras la llegada de 16 indígenas embera desplazados por violencia del Clan del Golfo y ELN.

Las autoridades municipales de Medellín están activando protocolos urgentes para coordinar con sus contrapartes en el departamento del Chocó, con el objetivo estricto de contener cualquier posible desplazamiento forzado de mayor magnitud. Esta medida preventiva responde directamente a la reciente llegada de dieciséis indígenas de esa región, quienes huyeron de hechos violentos y ya se encuentran bajo la protección del Distrito.

Protección legal y atención inmediata

La Alcaldía de Medellín ha centrado todos sus esfuerzos operativos en satisfacer las necesidades básicas inmediatas de esta población originaria, garantizando el acceso a alimentación y refugio seguro. Según confirmó Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos del Distrito, las acciones también incluyen apoyo psicológico y jurídico esencial para las familias afectadas.

Also read Finalistas Premio Biblioteca Narrativa Colombiana Eafit 2023

Este acompañamiento integral es fundamental mientras los recién llegados completan el proceso formal de declaración ante la Unidad Nacional de Víctimas. Dado que se trata de población perteneciente a la etnia embera dobida, la administración local está obligada a activar los mecanismos de atención diferencial establecidos en la Ley 1448 de 2011 y su legislación complementaria.

La implementación de estos marcos legales exige la presencia de intérpretes especializados que faciliten la comunicación en la lengua autóctona de los desplazados. Además, las instituciones deben velar estrictamente por el respeto a los usos, costumbres y tradiciones propias de este grupo étnico durante todo el proceso de asistencia.

Advertisement

Contexto de violencia en el Chocó

El grupo poblacional desplazado está conformado por ocho adultos y ocho menores de edad, quienes tuvieron que utilizar la vía aérea para llegar a la capital antioqueña. Su punto de origen fue Nuquí, un municipio situado a orillas del océano Pacífico donde la única posibilidad de movilidad es a través del mar, los ríos o el aire.

De acuerdo con los relatos recogidos por EL COLOMBIANO y confirmados por el secretario Arcila, la huida se precipitó tras la muerte de dos indígenas y el secuestro de otro más, hechos ocurridos hace aproximadamente dos semanas en las zonas selváticas del departamento vecino. Las comunidades denuncian que el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, impuso un régimen que prohibía transitar por los campos.

Impacto en la subsistencia comunitaria

Esta imposición armada dificultó severamente el desarrollo de las actividades de subsistencia tradicionales, generando un ambiente de terror que obligó a la movilidad forzada. A estos factores se sumaron las confrontaciones armadas registradas en inmediaciones de la comunidad Palmar, muy cerca del sector conocido como El 18.

Memoria de crisis humanitaria anterior

El temor a un nuevo escenario crítico se debe a que el Chocó es históricamente uno de los departamentos que más personas desplaza hacia la capital antioqueña. En octubre del año pasado, el Distrito enfrentó su mayor oleada de los últimos años cuando llegaron más de 650 indígenas en menos de una semana.

Advertisement

Este grupo histórico pertenecía a la etnia embera catío y provenía de diversos sectores ubicados alrededor de la vía que conecta a Quibdó con el departamento de Antioquia. La repentina afluencia provocó una verdadera crisis humanitaria, ya que la cantidad de personas estuvo a punto de colapsar las capacidades de albergue y atención de la ciudad.

Protocolos de contención futuros

La Alcaldía de Medellín mantiene un monitoreo constante para asegurar que los recursos sean suficientes y evitar que se repita la saturación de servicios observada anteriormente. La coordinación interinstitucional es clave para manejar la llegada de estas poblaciones vulnerables con dignidad y eficacia.

Además de la atención directa a los desplazados actuales, las autoridades evalúan estrategias a largo plazo para mitigar el impacto social y logístico de futuros movimientos poblacionales. El objetivo sigue siendo garantizar la seguridad y los derechos humanos de las comunidades afectadas por la violencia en la región del Pacífico.