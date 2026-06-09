Medellín refuerza controles contra la embriaguez al volante y reporta disminución en pruebas positivas

La ciudad de Medellín ha intensificado sus operativos y campañas de sensibilización para combatir la conducción bajo efectos del alcohol. Aunque las pruebas positivas disminuyeron un 30%, los incidentes viales asociados al alcohol han registrado un leve incremento. Las autoridades continuarán fortaleciendo las acciones de prevención y control para garantizar la seguridad vial.

Medellín ha intensificado las medidas para combatir la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de accidentes viales. La administración municipal, a través de la campaña Te Queremos Vivo y el personaje Garrafael, busca crear conciencia entre conductores y la ciudadanía sobre los peligros de manejar ebrio.

Paralelamente, la Secretaría de Movilidad ha reforzado los operativos de control en distintos puntos de la ciudad. Según datos oficiales, en lo que va del año 2026 se han realizado 60 operativos, lo que representa un aumento del 7% comparado con los 56 del mismo periodo en 2025. Este mayor control ha tenido resultados positivos: las pruebas positivas de alcoholemia pasaron de 244 en 2025 a 170 en 2026, una disminución cercana al 30%.

Sin embargo, a pesar de la reducción en conductores detectados ebrios, los incidentes viales relacionados con el alcoholmostraron un ligero aumento, al pasar de 205 casos en 2025 a 212 en 2026, es decir, un incremento del 3,4%. Esto indica que el problema persiste y requiere esfuerzos continuos.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, recordó las severas sanciones que acarrea conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, que incluyen multas de hasta 21 millones de pesos, suspensión de la licencia de conducción entre uno y diez años, inmovilización del vehículo y, en casos de reincidencia, la cancelación definitiva del permiso para manejar. La alcaldía reafirmó su compromiso de mantener y ampliar los operativos, especialmente en zonas y horarios de mayor riesgo, con el fin de reducir los siniestros viales y proteger la vida de todos los usuarios de las vías.

La ciudad valora la moderación y el respeto en la conversación pública, agradeciendo a la comunidad por contribuir a un espacio positivo





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