Medellín registra 29.520 accidentes viales y 263 muertos en lo que va del año

El Observatorio de Movilidad de Medellín reporta 29.520 siniestros y 263 fallecidos en lo que va del año, con picos críticos en horas pico y corredores como la carrera 65.

Un accidente grave ocurrió el viernes pasado en Medellín cuando un bus sin control golpeó una motocicleta y volcó, dejando 10 heridos en la vía Las Palmas. Este incidente se produce en la franja horaria con mayor tasa de siniestros en la capital antioqueña, según datos del Observatorio de Movilidad. En lo que va del año, la ciudad ha registrado 29.520 accidentes viales, lo que genera preocupación por la seguridad ciudadana.

Estadísticas de siniestros en Medellín

El Observatorio de Movilidad de Medellín confirmó que durante este año se han reportado 29.520 accidentes viales. Esta cifra incluye colisiones con daños materiales, personas heridas y víctimas fatales. Aunque el número es inferior a los más de 40.000 siniestros registrados en años anteriores, la cantidad de afectados mantiene las alertas activas. Estos choques han causado 37.583 personas que requirieron atención médica, de las cuales 263 fallecieron.

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La cifra de 263 muertos representa una de las tasas de mortalidad más altas en los últimos años. Si se compara con la totalidad del 2025, se registran 13 personas más fallecidas. Tan solo este año se presentaron 37.583 víctimas en estos casos, en su mayoría heridos. En estos siniestros, 263 personas fallecieron, mientras que 37.320 resultaron con alguna lesión, entre los graves y los leves.

Factores y horarios críticos

Iván Sarmiento, docente de la Universidad Nacional y experto en movilidad, señaló que la gran cantidad de vehículos en el Valle de Aburrá está colapsando la malla vial existente. Según el experto, la infraestructura tiene problemas para crecer, lo que deriva en una alta frecuencia de incidentes, especialmente con participación de motociclistas. El informe del observatorio indica que los viernes entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. son críticos, con 322 accidentes, seguido por esa misma franja con 318.

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Los lunes lideran la estadística diaria con 4.374 siniestros viales de todo tipo. Les siguen los viernes con 4.319 casos y los sábados con 4.310. El día con menos incidentes en las vías es el domingo, siendo el único que está por debajo de los 4.000, con 3.756 registrados. En las horas pico de la mañana, entre las 7:00 y las 8:00 a.m., se reportaron 1.989 accidentes, mientras que entre las 8:00 y las 9:00 a.m. se registraron 1.970.

La tercera franja crítica es entre las 5:00 y las 6:00 p.m., con 1.797 casos. El experto Sarmiento explicó que se pueden acumular más de 2.000 accidentes en las horas pico de la mañana, lo que llama la atención. Además, hay un incremento del 15% en estos periodos, lo que resalta la vulnerabilidad en las vías.

Victimas y corredores viales

La cantidad de lesionados y muertos en los accidentes incrementó con el paso de los años, pese a la reducción en accidentes. En la década, el año 2025 tuvo el máximo de afectados con 38.663, de las cuales 283 perdieron la vida. Los únicos años por debajo de los 30.000 afectados fueron 2018 con 29.052 y 2020 con 23.796, este último afectado por la pandemia. Los hombres son los que puntean esta estadística, con 24.195 personas afectadas, mientras que 12.672 mujeres han tenido que ser atendidas.

El corredor con mayor accidentalidad en Medellín no es parte del Sistema Vial del Río. La carrera 65 acumula 907 incidentes, seguida por la avenida 80 con 729 siniestros viales. Las vías al margen del río presentan cifras menores: avenida Regional con 646 y autopista Sur con 318. La vía Paralela sumó otros 201 a este listado, evidenciando la gravedad de la movilidad urbana.