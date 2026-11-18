Las intensas precipitaciones del 18 de noviembre provocaron inundaciones y cierres en Medellín. Las autoridades activaron protocolos para restablecer la movilidad en el Valle de Aburrá.

Las intensas precipitaciones que cayeron en la tarde del miércoles 18 de noviembre sobre Medellín y diversos municipios del Valle de Aburrá provocaron graves afectaciones en la infraestructura urbana. Lluvias de gran intensidad generaron inundaciones repentinas y el derribamiento de árboles en múltiples vías públicas, interrumpiendo la fluidez del transporte en la capital antioqueña. Estas condiciones climáticas extremas obligaron a las autoridades locales a implementar medidas de contención inmediata para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Activación del protocolo de lluvias y cierres viales

El Secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, confirmó que la dependencia activó de inmediato el protocolo de lluvias ante el impacto de las fuertes precipitaciones. Se desplegó a los agentes de tránsito para atender oportunamente las afectaciones registradas en diferentes arterias viales de la ciudad. Las autoridades determinaron cierres preventivos en sectores altamente transitados, con un enfoque especial en el sur de Medellín, donde la situación fue más crítica.

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El funcionario detalló que se realizaban cierres específicos en la glorieta de Monterrey debido al desbordamiento de la quebrada La Presidenta. Además, se atendieron casos de inundaciones y encharcamientos en la avenida El Poblado con calle 14, a la altura de Castropol; en la avenida Guayabal por el Zoológico; en la 80 con la Loma de Los Bernal y en Las Palmas a la altura de la doble calzada. Estos cierres eran necesarios para prevenir accidentes y permitir el desalojo rápido del agua.

Atención de emergencia y restauración del servicio

Los organismos de socorro, incluido el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, atienden activamente la emergencia ocasionada por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta. Los agentes de movilidad permanecieron en territorio monitoreando y regulando la movilidad para recuperar progresivamente la normalidad en las vías afectadas. Aunque se presentaron altas congestiones vehiculares, no se registraron afectaciones contra la vida o integridad de los distintos actores viales, ni daños a la infraestructura física vial.

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Adicionalmente, Movilidad reportó la caída de un árbol sobre la vía en la avenida Las Vegas con calle 4 Sur, también en la zona de El Poblado. Ante esta novedad, se solicitó a los conductores transitar con extrema precaución y tomar rutas alternas mientras el equipo de limpieza atendía la situación. El operativo del metrocable, que se había suspendido por medida de prevención ante las condiciones del clima, fue rehabilitado entrada la noche tras evaluar la estabilidad de los cables y las estaciones.

Recomendaciones de tránsito y habilitación progresiva

Las autoridades indicaron que los cierres en sectores críticos fueron habilitándose gradualmente durante la noche, con el acompañamiento directo de los agentes de tránsito. El Secretario Pablo Ruiz exhortó a los usuarios a tomar vías alternas y a atender estrictamente las indicaciones de los agentes para facilitar el flujo vehicular. La prioridad sigue siendo la seguridad de los peatones y conductores mientras se restablecen las condiciones normales de circulación en la ciudad tras la tormenta.