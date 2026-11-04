Medellín repite bicampeonato en Juegos Deportivos Escolares 2026 con 165 medallas

La delegación de Medellín consolidó el bicampeonato departamental en Carepa tras ganar 61 oros, 55 platas y 49 bronces en 20 disciplinas deportivas durante la final de noviembre.

La Selección Medellín logró el bicampeonato en los Juegos Deportivos Escolares 2026 al imponerse en la final departamental celebrada en el municipio de Carepa. Este triunfo consolidó la hegemonía de la capital antioqueña en el certamen, replicando el éxito obtenido durante la edición del año 2025 y reafirmando su liderazgo en el deporte juvenil regional. El logro deportivo se alcanzó mediante una participación masiva y organizada que demostró la solidez de las categorías formativas de la ciudad.

Balance histórico de medallas por disciplina

La delegación de la capital antioqueña cerró su participación con un total de 165 prezas: 61 medallas de oro, 55 de plata y 49 de bronce. Este resultado impresionante fue el fruto de la competencia de 234 deportistas que representaron a Medellín en un total de 20 disciplinas diferentes. El balance oficial fue divulgado en el boletín número 2059 del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Inder), con fecha de emisión el 3 de noviembre de 2026, detallando el rendimiento técnico y la distribución de premios en las tres categorías del podio.

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Calendario competitivo y fases previas

El evento final se desarrolló entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre en el departamento de Antioquia, específicamente en el Urabá. Antes de llegar a la sede de la final, el calendario institucional contempló diversas fases subregionales en distintas zonas del departamento, las cuales funcionaron como filtros necesarios para seleccionar a los mejores atletas. Esta estructura de competencia previa permitió que los equipos más sólidos, como el de Medellín, llegaran a Carepa en condiciones óptimas para disputar el título general del torneo departamental.

Presencia en modalidades variadas

La representación de Medellín demostró su versatilidad al competir tanto en deportes individuales como en conjuntos, cubriendo un espectro amplio de especialidades atléticas. El listado de disciplinas incluye fútbol femenino, fútbol sala masculino, gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas y lucha. Además, la delegación presentó candidatos en natación, patinaje, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa y tiro con arco, lo que permitió evidenciar la calidad de los procesos de formación en cada una de estas áreas.

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Soporte profesional y sanitario

El éxito deportivo contó con un respaldo institucional robusto que trascendió la mera presencia de los competidores. La Alcaldía de Medellín y el Inder garantizaron una logística completa que incluyó la participación de formadores especializados en cada disciplina, así como un equipo de profesionales de la salud y personal de organización. Este staff técnico y médico acompañó a los atletas durante todo su desplazamiento y permanencia en la sede del evento, asegurando el bienestar físico y el seguimiento adecuado de cada participante.

Contexto histórico y antecedentes

Este nuevo título aporta continuidad al campeonato obtenido un año atrás, marcando un hito en la trayectoria del deporte escolar de la ciudad. Para contextualizar el nivel de competencia, la edición anterior contó con 209 deportistas de entre 8 y 11 años que participaron en 17 disciplinas. La consolidación del bicampeonato en 2026 refleja la madurez del sistema deportivo antioqueño y reconoce el esfuerzo constante de las niñas, niños y jóvenes que integran la selección, situando a Medellín nuevamente en el primer plano del deporte escolar regional.