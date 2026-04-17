Medellín se prepara para Corre Mi Tierra 2026 con cierres viales; Nacional desmiente a Viveros; estudio revela auge de lectura digital y Colombia responde a aranceles ecuatorianos

La ciudad de Medellín se alista para la edición 2026 de la carrera Corre Mi Tierra, anunciando cierres viales y novedades en ciclovías. Paralelamente, Atlético Nacional desmiente declaraciones de Kevin Viveros, un estudio confirma el aumento de la lectura digital en Colombia, y el Gobierno Petro ajusta aranceles de importación para productos ecuatorianos en respuesta a medidas similares.

La edición número 18 de la carrera Corre Mi Tierra en Medellín, programada para 2026, promete ser un evento de gran magnitud para la ciudad, involucrando a miles de deportistas y aficionados.

Este año, los organizadores han anunciado novedades significativas no solo en el recorrido de las cuatro distancias disponibles —5, 10, 15 y 21 kilómetros— sino también en la implementación de cierres viales estratégicos y ajustes en las ciclovías para garantizar la seguridad y el desarrollo fluido de la competencia.

Se espera que la carrera atraiga a corredores de diversas partes del país y del extranjero, consolidando a Medellín como un destino importante para eventos deportivos de talla internacional.

Los detalles sobre los trayectos exactos, los horarios de los cierres y las rutas alternas están siendo comunicados a la ciudadanía con antelación para minimizar las afectaciones en la movilidad urbana.

La organización ha enfatizado la importancia de la colaboración ciudadana y el respeto por las indicaciones del personal logístico para asegurar el éxito del evento.

Además de los aspectos deportivos, Corre Mi Tierra busca promover un estilo de vida saludable y el turismo en la capital antioqueña, generando un impacto económico positivo en la región.

Paralelamente, la vía a Santa Elena, una ruta de gran importancia para la conectividad regional y el acceso a municipios aledaños, se encuentra actualmente afectada por un derrumbe que mantiene el paso bloqueado desde Medellín. Esta situación ha generado inconvenientes en el transporte de pasajeros y mercancías, y las autoridades de infraestructura están trabajando intensamente en la remoción del material y la evaluación de daños para restablecer la normalidad lo antes posible.

La contingencia en la vía a Santa Elena resalta la vulnerabilidad de la infraestructura vial ante fenómenos naturales y la necesidad de mantener planes de contingencia robustos.

Se ha recomendado a los conductores y viajeros que busquen rutas alternas y consulten los canales oficiales de información de tránsito para mantenerse actualizados sobre el estado de las vías y los tiempos estimados de reapertura.

La magnitud del derrumbe requerirá un esfuerzo considerable y posiblemente varias jornadas de trabajo para asegurar la estabilidad de la ladera y evitar futuros incidentes.

En el ámbito deportivo, el club Atlético Nacional ha emitido un comunicado oficial desmintiendo punto por punto las declaraciones realizadas por el futbolista Kevin Viveros. La institución verde de la montaña rechaza categóricamente las afirmaciones del jugador, las cuales, según el comunicado, carecen de fundamento y soporte probatorio. Nacional defiende la legalidad y transparencia de todas sus actuaciones y procesos en la relación contractual que mantuvo con Viveros, reafirmando su compromiso con la ética deportiva y el respeto a las normativas vigentes.

Este comunicado busca aclarar la posición del club ante las acusaciones vertidas y proteger su reputación institucional frente a percepciones erróneas o malintencionadas. La entidad subraya que siempre ha actuado dentro del marco legal y contractual, y que está dispuesta a presentar las pruebas que sustenten su versión de los hechos si fuera necesario. La controversia generada por las declaraciones de Viveros ha sido de interés público, dada la relevancia de Atlético Nacional en el fútbol colombiano.

Por otro lado, un revelador estudio presentado por la Cámara Colombiana del Libro arroja luz sobre las cambiantes dinámicas de lectura en el país. Los resultados indican que un significativo 45% de los colombianos mayores de 18 años ha adoptado el formato digital para sus lecturas. Este dato evidencia una transformación importante en los hábitos de consumo de contenido, impulsada en gran medida por la accesibilidad y conveniencia de los dispositivos electrónicos y las plataformas digitales.

La creciente penetración de internet y teléfonos inteligentes ha facilitado el acceso a libros electrónicos, artículos y otros materiales de lectura en línea. Este fenómeno no solo afecta a la industria editorial tradicional, sino que también abre nuevas oportunidades para autores y distribuidores de contenido digital. La Cámara Colombiana del Libro busca con este estudio comprender mejor el mercado y adaptar sus estrategias para satisfacer las demandas de los lectores modernos.

Se espera que esta tendencia continúe en aumento, reconfigurando el panorama literario y cultural de Colombia. La inversión en infraestructura tecnológica y la promoción de la alfabetización digital son factores clave que seguirán influyendo en estas cifras.

Finalmente, en el ámbito de las relaciones comerciales y la política arancelaria, el Gobierno del presidente Petro ha anunciado una modificación en sus aranceles, estableciendo un máximo del 75% para productos provenientes de Ecuador. Esta medida se presenta como una respuesta directa a las acciones tomadas por la administración del presidente Noboa, quien previamente impuso un arancel del 100% a productos colombianos.

La decisión busca reequilibrar las condiciones comerciales entre ambas naciones y proteger la producción nacional ante lo que se considera un trato desfavorable. Las negociaciones y diálogos entre ambos países continúan para buscar una solución que permita restablecer el flujo comercial habitual sin perjudicar a los sectores productivos de Colombia. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha sido enfático en señalar que esta medida es defensiva y busca fomentar la reciprocidad en las relaciones económicas bilaterales.

La situación ha generado expectativas en diversos gremios empresariales colombianos, quienes esperan que las nuevas tarifas arancelarias les permitan competir en mejores condiciones en el mercado nacional frente a las importaciones ecuatorianas





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