Medellín: Sin Pico y Placa este fin de semana y festivo de independencia

Los conductores en Medellín y Colombia circulan libremente este 15 y 16 de noviembre. La restricción vehicular por placa finaliza y se reanuda el martes 17 de noviembre.

Este domingo 15 de noviembre, los conductores en la ciudad de Medellín disfrutan de total libertad en las vías sin la aplicación de las restricciones vehiculares por ' pico y placa'. Esta situación se extiende también para el lunes 16 de noviembre, festivo nacional por la Independencia de Cartagena, trasladado mediante la Ley Emiliani. La ausencia de este mecanismo de control de tráfico permite una circulación fluida y sin las limitaciones habituales que afectan la movilidad en horarios pico.

Contexto normativo y suspensión vigente

La norma que rige esta situación es el Decreto 1490 de 2026, emitido por la Secretaría de Movilidad de Medellín. Este instrumento legal establece claramente que las restricciones por terminación de placa están suspendidas durante los fines de semana. Específicamente, se aplica la suspensión los sábados y domingos, permitiendo que todos los vehículos particulares transiten libremente por la ciudad.

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La medida se justifica en la naturaleza del calendario laboral y comercial, donde la demanda de transporte es significativamente menor comparada con los días laborables. La suspensión asegura que tanto residentes como visitantes puedan moverse con mayor agilidad durante estos días de descanso, evitando los congestiones típicas de los días entre semana.

Detalles de la rotación y aplicación

La estructura del 'pico y placa' en Medellín opera bajo criterios específicos que distinguen entre tipos de vehículos. Para los carros particulares, la restricción se basa en el último dígito de la placa vehicular. En contraste, para las motocicletas, el criterio de evaluación recae sobre el primer dígito de la matrícula.

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Esta diferenciación técnica es crucial para la correcta identificación de los vehículos afectados cuando la medida esté activa. Los ciudadanos deben estar atentos a estos detalles numéricos para evitar multas o sanciones cuando la restricción se reanude en los días hábiles correspondientes al segundo semestre de 2026.

Impacto en el tráfico y proyecciones

Se estima que durante los días libres de restricción, especialmente en contextos festivos o de fin de semana, la fluidez del tráfico mejora considerablemente. La ausencia del 'pico y placa' permite que los 3,4 millones de vehículos que se espera circulen en las carreteras colombianas, incluyéndose aquí la región de Antioquia y Medellín, utilicen las vías con mayor capacidad disponible.

Este alivio en la congestión vial es particularmente relevante para los trayectos largos y la movilidad intermunicipal. Los conductores que planifican viajes durante este fin de semana y el lunes festivo pueden anticipar tiempos de traslado más cortos y menos incidentes viales por congestión crónica, aprovechando la ventana de libertad que ofrece la normativa actual.

Reanudación y próximos pasos

La normalidad de las restricciones de movilidad regresará con la vuelta a las labores habituales. La medida de 'pico y placa' se reanuda oficialmente el martes 17 de noviembre. Los conductores deben verificar la terminación de sus placas para saber si están sujetos a la prohibición de circulación en los horarios establecidos, que son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., entre lunes y viernes.

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La reanudación implica que las placas con terminaciones específicas enfrentarán la restricción inmediata. Para el inicio de la semana del 17 de noviembre, las placas terminadas en 1 y 4 serán las primeras en verse afectadas por la prohibición de tránsito en los horarios pico. Es fundamental que los conductores ajusten sus rutas y horarios de viaje para cumplir con la normativa y evitar infracciones.

Mientras tanto, la situación de la seguridad y los derechos humanos sigue siendo una preocupación prioritaria en otras regiones. Se destaca conmovedora prueba de supervivencia de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, quien permanece secuestrada por el ELN desde el pasado 4 de noviembre en Saravena, Arauca. Este caso mantiene a la comunidad internacional y a las autoridades colombianas en alerta constante respecto a la situación de los agentes de seguridad en zonas de conflicto.