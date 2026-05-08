Medellín sufre vandalismo y caos en la Copa Libertadores

La frustración y la rabia terminaron dejando una dura huella en el estadio Atanasio Girardot. Horas después de la suspensión del partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores 2026, comenzaron a circular nuevos videos que muestran los graves daños ocasionados dentro del escenario deportivo tras los disturbios protagonizados por algunos hinchas del conjunto antioqueño.

La frustración y la rabia terminaron dejando una dura huella en el estadio Atanasio Girardot . Horas después de la suspensión del partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores 2026, comenzaron a circular nuevos videos que muestran los graves daños ocasionados dentro del escenario deportivo tras los disturbios protagonizados por algunos hinchas del conjunto antioqueño.

Lo que debía ser una fiesta internacional terminó convertido en caos. Desde el arranque del compromiso, el ambiente en la tribuna norte fue hostil por las protestas de varios aficionados inconformes con el presente deportivo del Medellín. Bengalas, pólvora y objetos lanzados al campo obligaron a detener el encuentro apenas iniciado, mientras la tensión aumentaba minuto a minuto dentro del estadio.

Con el paso de las horas, las imágenes conocidas en redes sociales dejaron al descubierto el nivel de vandalismo registrado en algunos sectores del Atanasio. Los baños de la tribuna norte fueron uno de los puntos más afectados: sanitarios destruidos, pisos cubiertos de escombros y daños considerables en la infraestructura evidenciaron la magnitud de los desmanes ocurridos durante la noche copera en Medellín.

Pese a los operativos de seguridad instalados para el compromiso, las autoridades no lograron controlar la situación y, después de casi una hora de incertidumbre, se ordenó la evacuación total del estadio. Posteriormente, la terna arbitral encabezada por Jesús Valenzuela y los delegados de Conmebol determinaron cancelar oficialmente el encuentro por falta de garantías para continuar. Ahora, el foco está puesto en las posibles sanciones que podría recibir el Medellín por parte de la Conmebol.

El club antioqueño, que suma cuatro puntos en el Grupo A, podría enfrentar multas económicas, cierres de tribuna e incluso decisiones más severas tras los hechos violentos que empañaron una de las noches más esperadas de la Copa Libertadores





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