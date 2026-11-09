Medellín supera a capitales mundiales en costo de vivienda por años de sueldo

Medellín requiere 19,4 años de salario para comprar vivienda, superando a París o Tokio. Estudio de KEIA revela disparidad con EE. UU.

Medellín se consolida como una de las ciudades con mayor esfuerzo económico para adquirir vivienda en el contexto global. Un estudio técnico realizado por KEIA demuestra que una familia necesitaría 19,4 años de sus ingresos netos para comprar un apartamento de 90 metros cuadrados. Este resultado sitúa a la ciudad antioqueña en la segunda posición de dureza financiera, solo superada por Río de Janeiro, Brasil.

Metodología de asequibilidad de KEIA

Diego Barocio, cofundador de KEIA, lideró la presentación de estos indicadores centrados en la capacidad real de compra. La metodología ignora el precio por metro cuadrado para enfocarse en el tiempo de ingresos acumulado necesario. Barocio señaló que este enfoque revela mejor la dificultad real que tienen las familias para acceder a un techo.

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La cifra de 19,4 años supera ampliamente a metrópolis reconocidas por su alto costo de vida. París, Francia, requiere 17 años de salario. Londres, Reino Unido, sitúa el umbral en 16,7 años. Tokio, Japón, presenta un indicador de 16 años bajo la misma escala de cálculo.

Posiciones regionales y comparación internacional

Dentro de Colombia, Bogotá ocupa el octavo lugar en el ranking global con 16,2 años necesarios. Este dato la coloca por debajo de Monterrey, México, pero por encima de Tokio. Santiago de Chile registra 16,9 años. Guadalajara, México, necesita 16,6 años.

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Monterrey cierra el top tres regional con 16,3 años. Lima, Perú, requiere 14,8 años de sueldo familiar. En otros mercados latinoamericanos, São Paulo demanda 13,8 años. Ciudad de México sitúa el listón en 13,6 años. Buenos Aires, Argentina, registra 13,1 años.

El contraste se intensifica al observar el mercado de Estados Unidos. Nueva York exige 10,9 años de ingresos. Miami presenta una situación más accesible con aproximadamente seis años. Barocio destacó esta diferencia frente a ciudades latinoamericanas. Afirmó que un residente neoyorquino invierte menos tiempo laboral que un comprador en Medellín, Lima o Guadalajara.

Impacto en precios de vivienda y mercado local

Los promedios del estudio combinan sectores de precios altos con zonas económicas. No reflejan el costo único de cada inmueble para todas las familias. El indicador dimensiona la brecha entre salarios y valores inmobiliarios reales. En agosto de 2026, el mercado local mostraba precios elevados en vivienda usada.

Un apartamento usado en Medellín alcanzó un promedio de $871 millones. Esta cifra supera los $817 millones de Bogotá y los $491 millones de Cali. El valor del metro cuadrado llega a $6,47 millones en Medellín. Bogotá cotiza en $5,97 millones y Cali en $4,61 millones.

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Medellín concentró el 14,78% de las búsquedas nacionales de apartamentos usados. Bogotá reunió el 38,85% de las consultas. Entre estas tres ciudades y Cali suman el 64,82% del interés nacional. Medellín atrae el 28,11% de búsquedas de vivienda en arriendo.

Desafíos del mercado inmobiliario colombiano

Las ventas de vivienda nueva en Colombia cayeron un 15% durante el primer semestre de 2026. La escasez de unidades listas para entrega impulsa la demanda por inmuebles usados. Este escenario favorece la comercialización en el segmento secundario. El indicador de años de sueldo permite a los actores financieros evaluar el impacto de la decisión.

Los datos confirman que el acceso a la propiedad requiere sacrificios prolongados. Las familias destinan décadas de salario acumulado a esta compra. La disparidad con ciudades de Estados Unidos resalta la asimetría regional. El estudio de KEIA ofrece una herramienta clara para entender esta realidad económica.