Medellín supera récords de temperatura en noviembre con 32,8 °C

Medellín alcanza su máxima histórica de 32,8 °C en el aeropuerto Olaya Herrera el 9 de noviembre, marcando un récord mensual que supera la marca de 1997 y acorde a un incremento de calor en todo el país.

El 9 de noviembre de 2024, el aeropuerto de Olaya Herrera en Medellín registró 32,8 °C, un récord mensual que supera por 1,6 °C la cifra histórica de 1997.

Detalles del récord de Olaya Herrera

La fecha llegó 1,6 °C por encima del máximo previo de 31,2 °C, el cual había sido el punto de referencia para noviembre en esa zona desde 1997. La nueva cifra también rodea la pauta de la estación con un incremento cercano a 1 °C, lo que la convierte en la más notable del mes.

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Posiciones del Ideam y otras estaciones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica que el 9 de noviembre 17 estaciones de todo el país superaron sus máximos históricos para noviembre, variando entre 0,1 y 1,9 °C, con un promedio de 0,8 °C. En la región se destacan la estación La Aldea en Caldas, con 28,6 °C, y Natagaima en Tolima, con 41,2 °C, la mayor temperatura del informe.

Armenia en Quindío marcó 32,9 °C, 1,9 °C más que su récord de 1978, mientras que Quibdó, Arauca, Corozal, Palmira y Pereira registraron 35, 35,7, 35,8, 33 y 30 °C respectivamente.

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Impacto en el territorio y previsiones futuras

El calor de Medellín se suma a episodios anómalos en Antioquia; el 28 de agosto Fredonia alcanzó 41,8 °C, uno de los máximos del año. Allí, alrededor de 150 familias en el interior de Fredonia tuvieron dificultades para abastecerse de agua durante la ola.

El Ideam advierte que las altas temperaturas podrían continuar en los próximos días, orientando alertas de incendios en municipios como Natagaima e Ibagué. Los pronósticos sugieren que el fenómeno de El Niño puede intensificarse en diciembre y perdurar hasta el primer semestre de 2027, lo que plantea retos en la gestión de agua y energía.

El reciente aumento de la cota de Hidroituango al nivel 420, su máximo autorizado, ha reforzado las reservas de agua del sector y se interpreta como una respuesta preventiva ante las posibles escaseces en el futuro.

El volumen de precipitaciones en la nación cayó un 11 % el día del récord, y el largo periodo de lluvia no ha disipado El Niño, siendo solo una fase normal de la temporada. Se espera más lluvia en noviembre, mientras el clima seco de la próxima generación plantea riesgos en la generación eléctrica y en la disponibilidad de recursos hídricos.