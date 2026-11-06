Medellín tendrá cinco cierres viales entre el 5 y el 9 de noviembre por eventos de ciudad

La Secretaría de Movilidad de Medellín anunció cinco cierres viales por la Donatón Medellín Cero Hambre, una carrera atlética y una grabación audiovisual. Planifique sus desplazamientos con tiempo.

Los conductores que se movilicen por Medellín durante el fin de semana deben tener en cuenta los cierres viales anunciados por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad. La entidad informó que habrá cinco cierres viales entre el 5 y el 9 de noviembre por eventos de ciudad, cuyo impacto se concentra en el centro, el sector de Laureles y zonas cercanas a Parques del Río.

El primer cierre ya se cumplió el jueves 5 de noviembre, por el lanzamiento de una campaña de Teleantioquia en la carrera 74, entre las calles 52 y 53, en el sector Cuarta Brigada de la comuna 11, Laureles. Los otros cuatro cierres se extienden entre el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre, por lo que la Secretaría de Movilidad pidió planear los desplazamientos con anticipación y acatar las indicaciones de las autoridades de tránsito.

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Cierres viales del 6 al 8 de noviembre en Medellín

Los cierres viales del viernes 6 de noviembre se concentran en el sector de Parques del Río, el Edificio EPM y Plaza Mayor. Desde las 6:00 p. m. de ese día y hasta las 4:00 a. m. del domingo 8 de noviembre habrá cierre total en la carrera 62, entre las calles 43 y 41.

Además, durante el mismo periodo quedarán cerradas la calle 42, entre las carreras 58 y 62, y la calle 41, entre las carreras 57 y 62. Estas restricciones afectan directamente los accesos al corredor cercano a Parques del Río, por lo que los conductores deben buscar rutas alternas antes de salir.

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La Secretaría de Movilidad sugiere revisar con anticipación el itinerario de los vehículos particulares, de transporte público y de domicilios que operan en el centro durante ese horario. Según la entidad, la planificación previa es la forma más efectiva de evitar demoras.

Donatón Medellín Cero Hambre y su meta de recaudo

Los cierres en Parques del Río, el Edificio EPM y Plaza Mayor responden a la Donatón de la Alianza Medellín Cero Hambre, que se realiza el sábado 7 de noviembre. Según la Alcaldía, la jornada busca recibir alimentos no perecederos y aportes en dinero para atender a familias priorizadas.

La Alcaldía indicó que en la Donatón se reciben alimentos no perecederos como arroz, aceite, lentejas, pastas, atún y leche en polvo. También se aceptan aportes en dinero desde $10.000, que pueden realizarse además por medio de la página medellincerohambre.org.

El dinero recaudado se convierte en vales alimentarios que las familias priorizadas pueden redimir en tiendas y supermercados aliados. Los alimentos donados se entregan a bancos de alimentos y organizaciones especializadas, según explicó la Alcaldía de Medellín.

La meta de esta tercera edición es superar los resultados de 2025. En aquella oportunidad, la Donatón reunió más de $1.200 millones y 36 toneladas de alimentos, cerca de 86.000 platos de comida.

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Expedición Bodytech 2026 y grabación de Coca-Cola

El cierre por la carrera atlética Expedición Bodytech Medellín 2026 se aplica el sábado 7 de noviembre desde las 11:59 p. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo 8 de noviembre, día en que se corre el evento. La restricción corresponde al montaje y desmontaje de estructuras y afecta la calzada occidental de la carrera 52, avenida Guayabal, entre las calles 25 y 20, así como la calle 25, entre las carreras 52 y 54.

Según Noticias RCN, la Expedición Bodytech 2026 tiene distancias de 6K, 12K y 18K, esta última solo en Bogotá y Medellín. También incluye una categoría recreativa de 3K para niños de 5 a 13 años. La serie se corre en cinco ciudades y espera más de 20.000 corredores.

El lunes 9 de noviembre, de 5:00 a. m. a 11:59 p. m., habrá dos cierres por una grabación audiovisual de Coca-Cola titulada "100 años". El primero se ubica en el Parque Bolívar, en la carrera 48 (Ecuador), entre las calles 55 (Perú) y 56 (Bolivia), y en la calle 55 (Perú), entre las carreras 47 (Sucre) y 48 (Ecuador).

El segundo cierre se presenta en el sector del Palacio Egipcio, cerca de la Clínica Victoriana, en la calle 60 (Miranda), entre las carreras 47 (Sucre) y 48 (Ecuador). Los conductores que transiten por el centro durante la jornada deben considerar ambos cierres al planear sus recorridos.