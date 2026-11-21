Un intento de hurto en el barrio Loma de los Bernal desencadena persecución policial en Medellín. La ciudad registra 5 homicidios en septiembre de 2026, su mes menos violento en 50 años.

Una violenta confrontación armónica interrumpió la calma vecinal en la comuna Belén de Medellín durante la tarde del viernes, generando una respuesta inmediata de las fuerzas del orden y la comunidad. El incidente comenzó con un intento de hurto llevado a cabo por dos individuos que circulaban en una motocicleta por el barrio Loma de los Bernal. La reacción cívica fue decisiva, ya que los residentes y los vigilantes del sector activaron las alarmas locales y reportaron con rapidez la situación al cuadrante de la Policía.

Desarrollo de la persecución policial y captura

La intervención de las autoridades se materializó cuando una patrulla de la Policía respondió oportunamente a la llamada de emergencia, dirigiéndose con celeridad hacia el lugar de los hechos. La presencia policial desencadenó una persecución vehicular que tuvo un desenlace parcial, resultando en la captura de uno de los delincuentes involucrados, quien sufrió heridas durante el operativo. Este éxito operativo subraya la capacidad de respuesta de la institución ante incidentes delictivos en tiempo real.

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A pesar de la captura de uno de los sujetos, el segundo individuo, quien también participó en el intento de robo, logró escapar del perímetro de control. Las autoridades confirmaron que este segundo delincuente se encuentra actualmente en busca y captura, manteniendo abiertas las investigaciones para determinar su paradero exacto y completar el proceso legal correspondiente ante la justicia.

Contexto histórico: Septiembre 2026 como mes menos violento

Este incidente de seguridad ocurre en un contexto municipal sin precedentes, ya que Medellín cerró septiembre de 2026 con solo cinco homicidios registrados. Esta cifra contrasta drásticamente con las veinticuatro muertes violentas ocurridas en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del setenta y nueve por ciento. La Administración Distrital ha señalado que esta disminución histórica convierte a septiembre de 2026 en el mes menos violento de los últimos cincuenta años en la ciudad.

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La tendencia positiva se extiende también al acumulado anual, donde Medellín registra ciento ochenta y tres homicidios en lo que va del año, frente a las doscientas cuarenta y nueve víctimas mortales de 2025. Esta diferencia de sesenta y seis casos menos implica una reducción acumulada del veintisiete por ciento durante el año, consolidando una mejora significativa en la seguridad pública general de la metrópoli antioqueña.

Reducción de delitos y proyecciones futuras

La disminución de la violencia se refleja especialmente en comunas específicas, como Manrique, con una baja del cincuenta y siete por ciento, y Laureles-Estadio, con una reducción del sesenta y un por ciento. Otras áreas como La América, Villa Hermosa, San Javier y Altavista también muestran caídas significativas, llegando hasta el cien por ciento en el caso de Altavista, lo que indica una recuperación notable de la tranquilidad en estos sectores.

Además, la ciudad suma ciento cuarenta y ocho días consecutivos sin homicidios, superando los ciento diecisiete días registrados en 2025. La tasa acumulada se sitúa en seis coma nueve homicidios por cada cien mil habitantes, con una proyección de cierre anual de nueve coma veinticuatro. En cuanto a los hurtos a residencias, los datos de la Secretaría de Seguridad muestran una caída del veinticinco por ciento en lo corrido del año, y una reducción del setenta y cuatro por ciento en junio, lo que sugiere una mejora continua en la protección de los hogares.