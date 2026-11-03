Medellín transforma siete bajos de puentes con inversión de 6.300 millones

La Alcaldía de Medellín convertirá siete espacios subutilizados en zonas verdes y comerciales con una inversión superior a 6.300 millones de pesos.

La Alcaldía de Medellín ha anunciado un ambicioso proyecto de renovación urbana que transformará siete bajos de puentes abandonados en vibrantes espacios públicos con zonas verdes, iluminación adecuada, comercio local y áreas de encuentro social. Esta iniciativa estratégica busca aprovechar un suelo urbano existente para sumar 20.000 metros cuadrados de espacio público que durante años han permanecido subutilizados en la ciudad colombiana.

El proyecto se ejecutará en colaboración con cuatro aliados privados que invertirán más de $6.300 millones y asumirán la responsabilidad del mantenimiento y la administración de estas nuevas instalaciones. El objetivo central es garantizar que las personas que transitan diariamente por debajo de los puentes de Medellín no solo pasen de largo, sino que encuentren lugares llenos de vida, tal como lo ha destacado el alcalde Federico Gutiérrez en sus declaraciones oficiales.

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Detalles técnicos y selección de socios

La Agencia APP, entidad liderada por la directora general Luisa Fernanda Gutiérrez Maya, ha coordinado el proceso de selección pública y abierta para identificar a los aliados privados responsables de la ejecución. De los ocho espacios considerados inicialmente, se recibieron ocho propuestas competitivas, de las cuales se han adjudicado los contratos correspondientes para iniciar las obras en los próximos meses.

Los diseños finales están siendo revisados en conjunto con EPM para el levantamiento de redes y las validaciones técnicas previas a la construcción. La Alcaldía ha aclarado que, aunque la gestión es privada, los espacios seguirán siendo de carácter público y no se produce ninguna privatización de las áreas, cumpliendo estrictamente con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Código de Policía.

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Lugares prioritarios y cronograma de ejecución

De los 2.000 puentes que posee la ciudad, se identificaron 45 como oportunidades de mercado, priorizando actualmente siete ubicaciones estratégicas: la intersección de la Avenida El Poblado con la Avenida 33, el puente de la 4 Sur, Bulerías, la Avenida 80 con Colombia, Punto Cero, la carrera 65 con la avenida 33 y Los Balsos con la Avenida El Poblado.

Existe un octavo espacio en la zona de San Juan con la 80 que permanece en revisión técnica para articularlo con el proyecto del Metro de la 80 en coordinación con la EDU y la Secretaría de Infraestructura. Se estima que las obras de construcción podrían comenzar en el primer trimestre del próximo año, con un plazo máximo de 12 meses para que los aliados entreguen las obras y se pongan en operación.

Impacto social y viabilidad económica

La propuesta incluye la incorporación de gastronomía, deportes y actividades culturales, con algunas ideas innovadoras como zonas de coworking y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Los aliados podrán pagar un arancel al Distrito por el uso del espacio y tendrán cerca de diez años para recuperar su inversión inicial, garantizando la sostenibilidad del modelo a largo plazo.

Este enfoque busca replicar modelos exitosos como el del puente de la calle 53 en Bogotá, transformando zonas consideradas inseguras en centros comunitarios activos día y noche. La meta final es garantizar el cuidado permanente de estos territorios mediante la participación privada, ofreciendo seguridad y calidad de vida a los habitantes de Medellín.