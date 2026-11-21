El alcalde Federico Gutiérrez informó la reapertura de Bulerías, La Macarena y la 80 con Los Bernal. Solo restan cierres por árboles caídos y encharcamientos en glorieta de Monterrey y San Juan con carrera 88.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la reapertura del tránsito en los corredores de Bulerías, La Macarena y la vía 80 con la loma de Los Bernal. Estas tres arterias viales permanecieron cerradas durante la tarde de este sábado debido a los fuertes aguaceros y la acumulación de agua que afectó la calzada. Con esta noticia, el balance oficial de movilidad de la capital antioquena se reduce a solo dos cierres activos, lo que representa un alivio inmediato para la circulación en las zonas del centro y occidente de la ciudad.

Detalles de la reapertura de vías

La gestión de las cuadrillas de emergencia permitió desalojar los encharcamientos en Bulerías y la 80 con Los Bernal, donde el agua cubría completamente la pista y obligaba a desviar el tráfico vehicular. En el sector de La Macarena, la restricción inicial se implementó por estrictas medidas de seguridad ante el alto volumen de precipitación. El mandatario detalló estos avances a través de su cuenta oficial de X, destacando que la labor coordinada de los equipos de respuesta ha logrado restablecer el flujo normal en estos puntos estratégicos.

Also read Hospital San Juan de Dios ratifica alerta roja por sobreocupación

Cierres restantes y retiro de árboles

A pesar de las aperturas, la glorieta de Monterrey en sentido norte-sur sigue sin tránsito libre debido al acumulado de agua en esa zona del norte de Medellín. Además, la intersección de la calle San Juan con la carrera 88, en el costado occidental, permanece restringida. En este último punto, las imágenes compartidas por la administración municipal muestran a los operarios retirando un árbol de gran tamaño que cayó sobre la calzada, bloqueando el paso y afectando redes eléctricas y postes del sector.

Posiciones de las autoridades y alertas

La Alcaldía de Medellín ha mantenido un mensaje constante exhortando a la ciudadanía a tomar vías alternas y desplazarse con máxima precaución. El mandatario enfatizó la necesidad de respetar las señales de tránsito y los cierres que aún se mantienen activos, recordando que los organismos de respuesta continúan desplegados en la ciudad. Se solicitó a los conductores reportar cualquier novedad o emergencia a la línea 123, garantizando una atención rápida ante las novedades que dejara la jornada de tormentas eléctricas.

Advertisement

Impacto en quebradas y ríos

El monitoreo hidrológico reveló niveles críticos en varias quebradas de la ciudad. La Quebrada La Jabalcona en Aguacatala, La Guayabala en el barrio Diego Echavarría y La Presidenta a la altura del Éxito de El Poblado presentaron desbordes. Asimismo, las quebradas Altavista en Fátima y La Reventona en Cristo Rey, junto con el río Medellín a la altura del Parque de las Aguas, se mantuvieron en nivel naranja de alerta, lo que obligó a la vigilancia permanente de las autoridades ambientales y de movilidad.

Próximos pasos para la ciudadanía

La administración municipal concentrará sus esfuerzos en finalizar el retiro de los escombros en San Juan con la carrera 88 y en la glorieta de Monterrey. Se instruye a la población seguir las indicaciones de los agentes de tránsito mientras las cuadrillas terminan su labor. Se recomienda a los usuarios evitar las zonas de inundación y estar atentos a las actualizaciones oficiales, ya que la jornada lluviosa continuó afectando la movilidad en el Valle de Aburrá durante la noche del sábado 21 de noviembre.