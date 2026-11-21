El DIM derrota a Santa Fe tras la suspensión por lluvia, gracias al gol de Jéison Medina. El equipo de Amaranto Perea lidera el Grupo A antes del clásico.

El Deportivo Independiente Medellín obtuvo una victoria crucial ante Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot, aprovechando la reanudión del juego tras una intensa tormenta que obligó a la suspensión parcial del encuentro. Jéison Medina fue el protagonista absoluto al marcar el gol de la victoria en el minuto 72, lo que permitió al equipo rojo iniciar con triunfo en la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares.

Tormenta suspende partido y retrasa victoria del DIM

La espera de los hinchas del DIM durante la tarde en el occidente de la ciudad terminó con recompensa después de que un aguacero y rayos llevaran a que se suspendiera el partido contra Santa Fe por más de una hora. El árbitro José Ortiz detuvo el juego de manera provisional desde el minuto siete debido a las condiciones climáticas adversas. Una vez la lluvia amainó y cesaron los relámpagos, el personal de mantenimiento redujo los charcos en el césped para permitir la continuidad del partido.

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Medina rompe sequía y Martínez brilla en su retorno

Jéison Medina marcó el gol que selló la victoria del elenco rojo al minuto 72 tras un pase de Jackson Martínez. Este último se demoró más de 50 partidos para jugar con Medellín, pero desde su debut el primero de noviembre pasado ha marcado diferencia. Jackson, de 40 años, acumula un gol y dos asistencias en los 111 minutos disputados durante el Clausura. Por su parte, Medina, quien no anotaba desde el 28 de octubre pasado, suma cinco anotaciones en el segundo semestre.

Quintero y Martegani regresan para dar aire ofensivo

Regresó la magia de Juanfer Quintero al Atanasio Girardot después de 59 días de inactividad. El volante antioqueño superó la lesión en el recto femoral de su pierna izquierda e ingresó al minuto 60 del partido contra Santa Fe. Junto con él, entró el argentino Agustín Martegani, quien no jugaba desde el primero de noviembre debido a una sobrecarga muscular. Ambos jugadores mostraron todo su talento y ayudaron a que el cuadro rojo consiguiera su cuarta victoria consecutiva en la Liga.

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Dimond lidera Grupo A antes del clásico paisa

Con este triunfo frente a Santa Fe, Medellín se ubica en el primer puesto de la tabla de posiciones del Grupo A. En esta misma etapa compiten Nacional y Once Caldas, quienes se enfrentan el sábado en Manizales a las 8:15 p.m. El equipo dirigido por Amaranto Perea busca mantener su racha positiva de victorias en el torneo actual.

El reto del clásico en el próximo miércoles

El próximo miércoles, desde las 8:30 de la noche, el DIM se medirá contra el equipo verdolaga en el clásico paisa. Los rojos buscan volver a ganar un clásico en Liga después de casi tres años de sequía. La última vez que lo logró fue el 3 de diciembre de 2023, cuando se impuso por 0-5 en los cuadrangulares del Clausura. Los aficionados rojos esperan que esta racha de éxito continúe ante su gran rival histórico en el estadio Atanasio Girardot.