Medellín elige al mejor buñuelo en la segunda edición del festival, organizado por la Alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico, con votación abierta hasta el 30 de noviembre para apoyar a pequeños negocios.

Desde este martes 17 de noviembre, los residentes de Medellín tienen la oportunidad de seleccionar al creador del mejor buñuelo de la ciudad. Esta iniciativa corresponde a la segunda edición del festival ¡Que viva el buñuelo!, una competencia organizada por la Alcaldía a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. El evento tiene como objetivo principal promover la gastronomía local y apoyar a los emprendedores que ofrecen este dulce típico durante la temporada decembrina.

Proceso de votación y categorías oficiales

La votación se extenderá hasta el 30 de noviembre, momento en el que el público puede elegir un local por categoría. La participación requiere que las personas prueben los productos de los negocios inscritos y depositen su voto en la página oficial del festival. Esta etapa democrática es crucial, ya que determinará quiénes avanzan a la ronda final del concurso.

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El certamen distingue dos categorías específicas. La de mejor buñuelo tradicional está reservada para los establecimientos que mantienen la receta clásica, respetando el sabor y la textura de siempre. Por su parte, la de Mejor Buñuelo Innovador premia las propuestas que incorporan sabores, rellenos, ingredientes o presentaciones diferentes a las habituales.

Reglas de inscripción y participación

Solo podían inscribirse los establecimientos que venden buñuelos en una sede ubicada en Medellín, debiendo registrarse en una sola categoría. Las franquicias tuvieron una restricción adicional y pudieron participar solo con una de sus sedes. El año anterior, en 2025, participaron 28 establecimientos, lo que demuestra el crecimiento del interés comercial en este producto.

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Impacto económico y beneficios para ganadores

Los cinco negocios con más votos en cada categoría pasarán a la gran final, programada para el viernes 4 de diciembre. Allí, un jurado profesional elegirá a los ganadores definitivos, y los resultados se anunciarán ese mismo día. Además del reconocimiento público, los vencedores recibirán un paquete integral de beneficios diseñado para impulsar sus negocios.

Este paquete incluye 10 horas de asesoría especializada en temas como identidad y registro de marca, trámites ante el Invima, diseño de producto y experiencia, marketing digital y costos. También tendrán una mentoría con un empresario reconocido del sector gastronómico y un bono de 2 millones de pesos en insumos.

Adicionalmente, se ofrece una sesión de fotografía profesional de sus productos y acompañamiento para entrar a plataformas digitales. Según María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, con el festival la Alcaldía busca exaltar este alimento típico y abrir espacios para que los pequeños negocios se den a conocer.

Historia previa y recomendaciones para votantes

En la primera edición, en la categoría tradicional ganó Buñuelería La Especial, en Belén, cuyo propietario, Alberto Granados, lleva 55 años preparando buñuelos. En innovación, el premio fue para Happy Buñuelo, en el barrio Florencia de Castilla, que se destacó con un buñuelo hecho con masa a base de chicharrón. Estos casos ilustran la calidad técnica que se busca premiar.

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Para conocer a los participantes de este año y votar, los ciudadanos deben ingresar a la página oficial del festival, donde pueden darle su voto a un local en cada categoría. Antes de hacerlo, vale la pena aprovechar estos días previos a la Navidad para armar una ruta por algunos de los negocios inscritos y probar sus buñuelos.

Votar con más conocimiento permite a los ciudadanos apoyar a los negocios que mantienen viva la tradición local. Aunque para muchos paisas el mejor buñuelo seguirá siendo el que sale de la cocina de la casa, con la receta de la familia, este festival es una buena excusa para salir a descubrir los de la ciudad en esta Navidad.