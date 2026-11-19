Juan Fernando Quintero y Agustín Martegani se recuperan de lesiones antes del duelo clave de la Liga BetPlay 2026 contra Santa Fe en el Atanasio Girardot.

Los aficionados del Deportivo Independiente Medellín tienen la oportunidad de demostrar su apoyo incondicional durante el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El equipo escarlata enfrentará a Santa Fe este viernes a las 4:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

Esta instancia representa un momento crucial para que el plantel deje atrás los altibajos de la primera fase. Los jugadores deben corregir los errores cometidos durante el torneo regular, donde mantuvieron la clasificación pendiente hasta la última fecha. En esa jornada decisiva, el equipo venció 1-0 a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario con el gol marcado por Léider Berrío.

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Recuperación de Quintero y Martegani

Juan Fernando Quintero y Agustín Martegani ya superaron sus problemas físicos y se encuentran listos para ser convocados. El mediocampista colombiano, conocido por su profundo amor hacia el club, regresará junto al delantero argentino para impulsar el potencial del equipo.

El técnico Luis Amaranto Perea tendrá a su disposición a estas figuras clave para el arranque de los cuadrangulares. Su inclusión busca aportar la creatividad y experiencia necesarias para superar al adversario en un partido que define gran parte de las aspiraciones del club.

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Impulso corporativo y asistencia masiva

La directiva del Deportivo Independiente Medellín ha promovido una fuerte campaña de venta de abonos que alcanzó 10.226 adherentes hasta la mañana del jueves. Este número refleja el compromiso de la hinchada con el Equipo del Pueblo en la búsqueda de la clasificación a la final.

Conscientes del horario inusual del encuentro, el club solicitó permiso a compañías antioqueñas para que sus empleados pudieran asistir al partido. Más de 800 empresas aceptaron la invitación y permitirán la salida temprana de sus trabajadores para apoyar al equipo.

Cada empresa que cumplió las condiciones de participación recibirá diez boletas de cortesía. Esta estrategia busca llenar las tribunas del Atanasio Girardot, generar presión psicológica sobre el rival y contagiar a los futbolistas con la pasión de una fanaticada que espera una recompensa tangible al esfuerzo realizado.

Estadísticas históricas y posición en la tabla

El Deportivo Independiente Medellín finalizó sexto en la tabla general con 32 puntos de 57 posibles, representando un rendimiento del 56,1 por ciento. El equipo registró 10 triunfos, 2 empates, 7 derrotas, marcó 29 goles y recibió 25.

Santa Fe ocupó el quinto lugar con 34 puntos y un desempeño del 59,6 por ciento. Dirigidos por el técnico uruguayo Pablo Repetto, exjugador de Atlético Nacional, los cardenales sumaron 10 victorias, 4 empates, 5 derrotas, anotaron 30 goles y permitieron 18.

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Una estadística publicada en la cuenta de X @untalsebs destaca al Medellín como el equipo más efectivo en la historia de los cuadrangulares entre los ocho clasificados. De los 19 cuadrangulares disputados, el club llegó a la final en 9 oportunidades, lo que equivale a un 47,4 por ciento de efectividad.

Objetivos para el Grupo A y el título

El primer escalón para el Deportivo Independiente Medellín es ganar el Grupo A, en el que también compiten Nacional y Once Caldas. Lograr este objetivo es fundamental para avanzar a la final, instancia a la que el club no accede desde junio de 2025.

En esa edición anterior, el equipo perdió la final precisamente frente al conjunto cardenal de Bogotá. El objetivo actual es romper una sequía de títulos que data de la temporada 2016-I, un periodo que se ha vuelto considerablemente largo para la hinchada.

El club necesita que el plantel eche mano de todo su potencial y muestre sentido de pertenencia. La respuesta de la afición a través de las 800 empresas aliadas y los 10.226 abonos prepara el escenario para una tarde de alta intensidad en el Atanasio Girardot.