Medellín y Antioquia triunfan en la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje 2026

Los proyectos Memorias del Agua y Red de Parque Infantiles de Antioquia obtienen reconocimientos internacionales en la ceremonia de la Bienal 2026.

Medellín y el departamento de Antioquia han alcanzado un reconocimiento internacional significativo al ver confirmados dos proyectos y un espacio urbano entre los premiados en la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje 2026. Esta distinción de alto nivel se entregará durante la ceremonia oficial programada para el 1 de diciembre en la Universidad de Brasília (UnB), ubicada en Brasil, consolidando a la región como un referente en el diseño de entornos habitables sostenibles.

Los ganadores incluyen a Memorias del Agua de Rionegro, la Red de Parque Infantiles Tejiendo Hogares: Juguemos en el Parque de Medellín, y el Parque Arví por su valor como instrumento de planeación territorial. Este evento anual busca destacar el papel crucial de la Arquitectura de Paisaje en la construcción del hábitat humano, enfatizando la capacidad de transformar espacios y realizar acciones positivas que mejoren la calidad de vida urbana a través de la integración ambiental.

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Memorias del Agua y la gestión hídrica

Memorias del Agua, desarrollado por el municipio de Rionegro en el Oriente antioqueño, recibió la Mención Honorífica en la categoría máxima del certamen. Esta iniciativa, creada por el estudio TAP, Taller de Arquitectura y Paisaje y presentada en 2021, propone un parque lineal para el río Negro que entiende el agua como una oportunidad para vincular las dinámicas ecológicas con la vida urbana mediante infraestructura anfibia.

La justificación técnica del proyecto se basa en una condición hídrica determinante donde cerca del 70% de su superficie puede inundarse durante eventos con un periodo de retorno de cien años. Esta realidad se convirtió en la principal estructura de decisión para definir la organización espacial, técnica y ambiental, permitiendo una nueva forma de encuentro entre la ciudad, el río y sus habitantes a través de la restauración ecosistémica.

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Red de Parque Infantiles y Corredores Azules

La Red de Parque Infantiles, bajo el programa Tejiendo Hogares liderado por el Despacho de la Primera Dama de Medellín, obtuvo la mención IFLA otorgada por la International Federation of Landscape Architects. Este proyecto nace de la revisión de lotes disponibles, inutilizados o con problemas denunciados por la comunidad, como tráfico, microtráfico de drogas y consumo de estupefacientes, para convertirlos en espacios seguros para niños y familias.

Paralelamente, la estrategia de Corredores Azures, parte del programa Mis Ríos, Mis Quebradas de la Alcaldía de Medellín, fue seleccionada en la categoría de Proyectos No Construidos. Esta iniciativa tiene como propósito intervenir más de 4.200 afluentes para crear espacio público de calidad, con una connotación clara de prevención de emergencias por inundaciones y la apropiación ciudadana de estos territorios ribereños.

El Parque Arví como modelo de planeación

El Parque Arví fue reconocido por la Bienal en la categoría de Instrumentos de Planeación, destacando sus bondades como territorio y paisaje arquitectónico. Este reconocimiento subraya la importancia de integrar la naturaleza en la estructura urbana para fomentar el diálogo entre lo urbano y lo natural, estableciendo que los parques y espacios públicos son lugares esenciales para la construcción de civilidad y cohesión social en las ciudades latinoamericanas.

Alejandro Restrepo, director de Paisajismo de Medellín, afirmó que estos premios impulsan un urbanismo inspirado en el agua y la geografía local. Destacó que este modelo puede inspirar a otros municipios y ciudades en América Latina y el mundo para configurar espacios públicos articulados, permitiendo que las comunidades se encuentren y mejoren sus condiciones de vida a través de la planificación territorial consciente.

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Jurado experto y ceremonia final

La edición de este año contó con un jurado compuesto por reconocidos expertos de países como México, Chile, Argentina, Ecuador y Venezuela. La selección de los ganadores entre 17 propuestas evaluadas refleja el compromiso regional con soluciones innovadoras que aborden los desafíos hídricos y sociales mediante el diseño paisajístico, consolidando a Medellín y Antioquia como líderes en arquitectura de paisaje sostenible.