La Alcaldía de Medellín y IBM abrieron 1.000 cupos en cursos virtuales de tecnología e inteligencia artificial con certificación internacional para mujeres en un esfuerzo por sacudir el mercado laboral y combatir el desempleo femenino en la capital antioqueña.

La Alcaldía de Medellín e IBM abren 1.000 cupos en cursos virtuales de tecnología e inteligencia artificial con certificación internacional para mujeres en un esfuerzo por sacudir el mercado laboral y combatir el desempleo femenino en la capital antioqueña.

La Secretaría de las Mujeres anunció la apertura de 1.000 nuevos cupos totalmente gratuitos para que las ciudadanas se capaciten en herramientas de vanguardia y computación avanzada. Esta iniciativa busca que las beneficiarias adquieran habilidades en tecnología que les permitan competir en la economía digital, mejorar sus perfiles profesionales y liderar los empleos del futuro que demanda la Cuarta Revolución Industrial.

La convocatoria se consolida gracias a una alianza estratégica entre el sector público y gigantes de la industria global como Biz Nation e IBM. Los programas se dictarán bajo una modalidad virtual y flexible, diseñada especialmente para que las mujeres emprendedoras y trabajadoras avancen a su propio ritmo antes de la fecha límite fijada para noviembre de este año 2026.

Al culminar el proceso formativo, las participantes no solo habrán aprendido a aplicar la innovación en su vida cotidiana, sino que recibirán una certificación internacional expedida por IBM, un respaldo de peso para el fortalecimiento de su autonomía financiera. La oferta académica incluye los cursos de ‘Elevator Pitch con IA Generativa’, enfocado en mejorar la presentación de negocios, e ‘IA Literacy’, ideado para resolver tareas diarias con algoritmos.

Esta apuesta se suma al éxito del proyecto ‘Estud-IA’ de la Secretaría de Desarrollo Económico, que entre 2024 y 2025 ya capacitó a 1.826 mujeres en ciberseguridad y blockchain, demostrando un compromiso real por cerrar la brecha digital de género en el territorio





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Medellín IBM Cursos Virtuales Tecnología Inteligencia Artificial Certificación Internacional Mujeres Empleo Desempleo Femenino Economía Digital Cuarta Revolución Industrial Elevator Pitch Con IA Generativa IA Literacy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ffijó en Necropsia la paradero de Yulixa Consuelo Toloza en la región Norte de SantanderConocerán las causas de la muerte de la estilista y el paradero de la propietario y su esposo en la investigación en curso.

Read more »

Pilas, motociclistas: alcaldía anuncia curso gratis de conducción en BogotáLanzan curso de conducción gratis para motociclistas en Bogotá: vea la fecha, lugar y hora para llevarlo a cabo, además de las inscripción previa.

Read more »

Bogotá aseguró miles de comidas: así quedarán los comedores comunitariosBogotá confirmó la continuidad de los comedores comunitarios y anunció nuevos cupos de atención en varias localidades.

Read more »

Convocatoria preliminar de la Selección Colombia: ¿qué rol tendrán los jugadores del fútbol colombiano?La convocatoria preliminar de la Selección Colombia para el Mundial 2026 refleja una tendencia estructural del equipo nacional, donde se prioriza a futbolistas que compiten en ligas internacionales y se utilizan los cupos locales como alternativas o proyección.

Read more »