La 22.ª edición de la carrera congregó a más de 3.500 atletas en Rionegro. Ana Botero y Fernando Alcalde destacaron en las pruebas bajo la organización de la Alcaldía.

Más de 3.500 atletas participaron en la vigésima segunda edición de la Media Maratón de Rionegro, realizada este domingo en el corazón del Oriente antioqueño. El evento integró las distancias de 21 kilómetros, 11,5 kilómetros y 6 kilómetros, reuniendo a corredores de élite nacional y aficionados locales. La prueba consolidó su posición como la tercera carrera regional con mayor bolsa de premios, superada únicamente por la Maratón de Bogotá y la Maratón Medellín.

La jornada comenzó con condiciones climáticas ideales y temperaturas frescas que beneficiaron a los competidores durante todo el recorrido. La Alcaldía de Rionegro, bajo la gestión del alcalde Jorge Humberto Rivas, organizó la cita dentro del marco de los 848 años de fundación del municipio. El objetivo fue promover hábitos de vida saludable y posicionar a la ciudad como un referente de bienestar.

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Cronograma de salidas por distancia

El Alcalde de Rionegro Jorge Humberto Rivas programó las salidas para optimizar la logística y la seguridad vial. Los atletas de la distancia reina iniciaron la competencia de 21 kilómetros a las 6:30 a. m. Cuarenta y cinco minutos después, a las 7:15 a. m., partió el pelotón de la prueba recreativa de 6 kilómetros. Finalmente, la categoría de 11,5 kilómetros dio inicio a las 7:45 a. m.

La ruta cubrió sectores emblemáticos como Cuatro Esquinas, El Águila, el estadio Alberto Grisales, El Porvenir y San Nicolás. Los participantes de 6 kilómetros también transitaron por Llanogrande. Esta estructura permitió un recorrido seguro y organizado para todos los niveles de exigencia física presentes en la carrera.

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Posiciones y tiempos oficiales en pista

En la categoría femenina élite de 6 kilómetros, Ana Botero obtuvo el primer lugar con un tiempo chip de 00:22:36 y un ritmo de 03:46 m/km. Loida Urbiñez y María Torres compartieron la segunda y tercera plaza con un tiempo idéntico de 00:24:10 y un ritmo de 04:03 m/km. En la localía, Loida Urbiñez lideró a las corredoras de Rionegro, seguida por Eliana Santana con 00:25:37.

El dominio masculino en la distancia corta estuvo a cargo de Fernando Alcalde, quien cruzó la meta en 00:18:15 con un ritmo de 03:03 m/km. Emmanuel Calderón ocupó el segundo lugar con 00:18:25 y un ritmo de 03:04 m/km, mientras que Daniel Herrera completó el podio con 00:18:46. Entre los atletas locales masculinos, Emmanuel Calderón encabezó el ranking, con Dylan Villada en segunda posición con 00:19:14.

Las categorías veteranas también registraron resultados destacables. Marta Cardona se impuso en Veteranas A con 00:26:49. Verónica Castro finalizó segunda con 00:32:52, y Diana Giraldo tercero con 00:33:29. En Veteranas B, Liliana Cristancho ganó con 00:26:51, seguida por Luz García con 00:27:01. Estos tiempos reflejan la alta competitividad y la variedad de participantes presentes en la jornada.

Convocatoria nacional y participación local

La prueba ratificó su poder de convocatoria con delegaciones de diversas regiones del país y de estados venezolanos como Zulia y Aragua. Antioquia lideró la inscripción con 2.487 corredores registrados. Bogotá D.C. aportó 26 atletas, Cundinamarca 12, Boyacá 7, Santander 6 y Norte de Santander 5. También participaron atletas de Atlántico, Cauca, Meta, Tolima, Amazonas, Caldas y Córdoba.

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La presencia local fue masiva, con Rionegro encabezando el listado con 1.060 participantes. Medellín aportó 510 corredores. Los municipios vecinos del Oriente antioqueño y el Valle de Aburrá también tuvieron fuerte representación. La Ceja contó con 157 corredores, Marinilla con 116, Envigado con 90, El Carmen de Viboral con 78, Bello con 56, Itagüí con 50, Guarne con 45 y Sabaneta con 44.

Impacto social y reconocimientos institucionales

Más allá de lo competitivo, Rionegro vivió un carnaval deportivo donde los habitantes alentaron a los corredores desde las aceras. La prueba de 6 kilómetros incluyó una dimensión emotiva donde familias, niños y mascotas disfrutaron un recorrido integrado. Este enfoque refuerza la política de actividad física impulsada por la administración municipal.

La Media Maratón de Rionegro 2026 fue posible gracias a la Alcaldía y al Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación IMER. La iniciativa contó con el apoyo de Marca Ciudad Rionegro, INDEPORTES Antioquia, IDEA y la Liga de Atletismo de Antioquia. Los patrocinadores incluyen Comfama, Fábrica de Licores de Antioquia, Jardines de Llano Grande, IBPS, Last Timing Pro System, Verde Limpio, Centro Comercial San Nicolás, Vyra Medicina Integral Avanzada, Autoland Llanogrande, Smart Fit Rionegro y Corporación Rueda Carollers.